¿A qué luchador le rindió homenaje Bruno Mars con su máscara?

En su última visita a México, el cantante Bruno Mars mostró un cariño especial por la cultura del país al lucir una máscara de luchador en un video que se volvió viral.

Durante su estancia en la Ciudad de México, Mars no solo deleitó a sus fans con su música, sino que también celebró las tradiciones mexicanas con un toque personal.

En un video publicado recientemente en sus redes sociales, el cantante estadounidense se muestra paseando por las calles de la ciudad con una máscara de luchador y un traje de mariachi. La máscara dorada que lleva es un claro homenaje a Blue Demon, una leyenda de la lucha libre mexicana.

El diseño de la máscara de Mars, quien ofreció una serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros, que marcaron su regreso a México después de varios años, es muy similar al icónico atuendo del "Demonio azul", quien es conocido por su estilo distintivo y su impacto en la lucha libre en México.

Bruno Mars con su máscara de luchador, el diseño es muy similar a la del Demonio Azul #CDMX pic.twitter.com/wRCT7POrDr — Santiago 🇲🇽 (@IRREVERENT7) August 12, 2024

Mars compartió su entusiasmo en el video, donde se le ve disfrutando de diversas actividades típicas del país, como recorrer un mercado de artesanías, acariciar un chihuahua y jugar futbol llanero.

"Gracias Ciudad de México por 3 hermosas fiestas. Pude vivir un sueño de la infancia y ser un luchador por un día", comentó Mars en la descripción del video.

¿Por qué eligió esa máscara?

La elección de la máscara no es casual. Blue Demon es una figura emblemática en la lucha libre mexicana, conocida por su habilidad en el ring y su carisma. Su impacto en el deporte ha sido significativo, y Mars aprovechó la oportunidad para rendirle homenaje a través de su estilo único.

En el video, al artista de 38 años de edad también presenta un divertido jingle en inglés titulado "I'm Going to México to Fiesta", que celebra la calidez y la cultura del país. La grabación termina con una emotiva toma del Estadio GNP Seguros y un mensaje final del artista: "Te quiero mucho, México", prometiendo regresar en el futuro.

Los seguidores de Bruno Mars en México han respondido con entusiasmo a su tributo cultural. Comentarios como "Por favor vuelve pronto, eres más que bienvenido" y "Te amamos Brunito" reflejan el aprecio del público por el gesto del artista.

Con su máscara de luchador y su amor por la cultura mexicana, Bruno Mars ha demostrado que su conexión con México va más allá de sus conciertos, celebrando con un homenaje único a una figura querida en la lucha libre.