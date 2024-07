Caída termina con aventura de Alexa Moreno

Lesiones, caídas y una improvisación marcaron el temprano adiós del equipo mexicano de gimnasia artística femenil encabezado por Alexa Moreno, quien sufrió una terrible caída durante su rutina en la barra de equilibrio luego de perder el control.

Los 13.949 puntos que la originaria de Mexicali, Baja California, consiguió fueron insuficientes para clasificar a la siguiente ronda.

Moreno Medina confesó que llegó a París 2024, su tercera cita olímpica, con una lesión en los cartílagos de la rodilla derecha, pese a lo cual aseguró que esto no ha afectado sus entrenamientos.

“Estoy lesionada. Traer una lesión me pegó mucho en los entrenamientos, fue algo que tuve que tuve que estar cuidando y todavía me tengo que operar. Es difícil manejarlo”, comentó.

La gimnasta artística de 29 años de edad dijo que no viajó con ella la fisioterapeuta que ha estado con ella desde hace tiempo. Sin embargo, aceptó que solamente fue responsabilidad suya hacer una rutina arriesgada.

“Soy lo suficientemente mayor para que eso me afecte, todo está en la cabeza. Los errores que haya cometido fueron míos nada más”, enfatizó.

“Traté de vivir el momento, siempre se siente el nervio, hubo unos cuantos errores, pero así es esto. Me siento frustrada, tomé algunas decisiones que no estoy tan segura que fueron las mejores, pero no sabía si me iba a arrepentir más de no intentarlo”, reconoció contrariada también Alexa Moreno.

La fortuna tampoco estuvo del lado de Ahtziri Sandoval, quien sufrió dos caídas en el salto de caballo.

“Mi cabeza se impuso más que el escenario, pero mi participación pudo haber estado mejor””, aceptó dolida Sandoval Pérez tras su participación.