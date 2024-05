Cancelan homenaje de despedida a Nadal

La federación francesa de tenis confirmó el domingo que canceló un homenaje este año en Roland Garros, ya que el astro español indicó que no necesariamente ésta será su última participación en el torneo del cual es el dueño del récord con sus 14 títulos.

Amélie Mauresmo, la directora del Abierto de Francia, señaló en el primer día del Grand Slam en arcilla que Nadal hizo saber a los organizadores que no quería cerrar la puerta a un retorno antes de plantearlo en una rueda de prensa.

“Como se pueden imaginar, habíamos planeado algo para él. Pero... ya que no sabe si será su último Roland Garros o no, quiere dejar la puerta abierta, así que no le presionaremos para que haga nada”, señaló Mauresmo.

“Es su deseo si quiere tener una ceremonia adecuada o un adiós y una despedida adecuada. Así que no lo haremos este año”, añadió. “Si bien estamos preparados en caso que algo pase, vamos a respetar su deseo y asegurarnos de estar preparados cuando él considere que es el momento adecuado. Quizás más adelante este año o el próximo; cuando él lo prefiera”.

Nadal, quien cumplirá 38 años el 3 de junio, ha indicado previamente que ésta podría ser su última temporada en el circuito. Enfrentará a Alexander Zverev, el cuarto cabeza de serie, en la primera ronda el lunes. Será el tercer partido en la cancha principal, la Philippe Chatrier, alrededor de las 3:30 tarde hora local.

“Hay grandes opciones de que sea mi último Roland Garros. No puedo decirlo al ciento por ciento. Nadie sabe qué puede pasar”, indicó Rafa Nadal.

Pese a su extraordinario historial en Roland Garros, Nadal no quedó como cabeza de serie y, por lo tanto, podía entrar en cualquier lugar de la llave, habilitado para enfrentar a los mejores.

A raíz de lesiones, incluyendo una cirugía en la cadera y un problema en un músculo abdominal, Rafael Nadal ha jugado poco en las últimas dos temporadas, con foja de 7-4 en 2024. Y así es que un jugador de su jerarquía, que ha sido el número uno del mundo y ha estado entre los 10 primeros del ranking durante una década, se encuentra ahora mismo fuera del Top 250.

Zverev viene de coronarse en Roma, además de ser el vigente campeón del tenis de los Juegos Olímpicos.

El alemán de 27 años alcanzó las finales del Abierto de Francia en cada uno de los últimos tres años, incluyendo en 2022, cuando enfrentó a Nadal en esa instancia, pero abandonó tras romperse varios ligamentos del tobillo derecho.

Zverev afrontará un proceso legal que comenzará la semana pasada en Berlín, relacionado a las acusaciones de agredir físicamente a su exnovia. No necesita comparecer ante el tribunal y señaló que no lo hará.

“Creo en el sistema legal alemán. También creo en la verdad. Sé lo que yo no hice”, dijo.