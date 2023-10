En Cancún voy a dar mi mejor esfuerzo, mis expectativas son altas: Jessica Pegula

La tenista estadounidense Jessica Pegula es una de las grandes estrellas a seguir esta semana en Cancún, Quintana Roo, donde se llevan a cabo las Finales de la WTA, un evento que le produce emoción a la número 5 del mundo, quien admira la pasión y cultura del pueblo mexicano.

Después de que en septiembre pasado fue una de las grandes ausentes en la WTA 1000 Guadalajara Open AKRON, Pegula se dijo contenta por cerrar su participación este año en México.

“Es bueno que haya más torneos de tenis en este país, estoy emocionada de estar nuevamente con los fans mexicanos y enfrentar rivales difíciles, esta clase de desafíos me gustan y tener el apoyo de los seguidores, lo cual lo hace más fácil. México es un gran país, y tiene una gran cultura”, aseveró la originaria de Búfalo, Nueva York, en exclusiva con La Razón.

La jugadora de 29 años recuerda el fervor con el que se le entregó la hinchada tapatía el año pasado durante la primera edición de la WTA Guadalajara Open AKRON, torneo en el que se proclamó campeona después de vencer en la final a la griega Maria Sakkari.

Definitivamente estoy muy emocionada de regresar (a México), aunque esta vez sea en otra ciudad, es agradable saber que gané muchos seguidores

Jessica Pegula, Tenista de EU

“Hay mucha pasión, recuerdo que el año pasado todo el tiempo me apoyaron, es algo que no he visto en otros lugares, y siempre los recordaré y los tendré en cuenta”, resaltó Pegula.

La tenista estadounidense tiene elevadas expectativas de su participación y desempeño en Cancún esta semana, ya que el año pasado se despidió sin ganar un solo partido en las WTA Finals celebradas en Fort Worth, Texas.

“No gané ningún juego en las Finales del año pasado. Mis expectativas en Cancún son altas, no me puede ir peor (risas). Ahora vengo en una mejor posición esperando ganar más partidos”, indicó Jessie, quien el domingo debutó con una victoria sobre la kazaja Elena Rybakina (7-5 y 6-2) y este martes enfrenta a la bielorrusa Arena Sabalenka y a la griega Maria Sakkari en sus siguientes compromisos en suelo quintanarroense.

Pegula y la también estadounidense Coco Gauff son las únicas jugadoras que también compiten en el torneo de dobles en Cancún. Al respecto, Jessica considera que eso representa un gran compromiso, el cual asume con orgullo y felicidad por afrontarlo con los fans mexicanos.

“Pienso que lo hice bien el año pasado y espero continuar así en éste, pienso que no pasa muy seguido, me remonto dos años atrás y lograr competir en singles y dobles es una gran tarea, es algo de lo que me siento muy orgullosa y feliz de regresar y tener una nueva oportunidad y estoy feliz de estar en este lugar y sorprendida del éxito que he tenido aquí”, subrayó.

La jugadora neoyorquina ha levantado en este 2023 dos de los cuatro títulos que suma en su palmarés tras 14 años de carrera; razón por la cual califica de exitosa su temporada, al tiempo que admitió sentir emoción por los retos que le esperan en el 2024.

“Pienso que ha sido una temporada muy exitosa, gané dos torneos este año, uno en Montreal que fue de los mejores en mi carrera, enfrentando y derrotando a grandes rivales y tratando de tener un mejor desempeño en torneos de Grand Slam, para obtener y alcanzar mejores posiciones; estoy muy emocionada por lo que viene el próximo año”, ahondó.

Finalmente, la deportista estadounidense afirmó que cada año se traza más metas, pero dejó en claro que esta semana su mente está puesta en tener una gran participación en la primera edición de las WTA Finals que se realiza en México.

“Cada temporada me fijo objetivos y espero lograrlos e ir por más, es muy aventurado predecir lo que pueda pasar, pero sólo pienso en esta semana”, concluyó la actual monarca del Masters de Canadá y número 5 del mundo.