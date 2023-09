'Canelo' Álvarez y Danna Paola tendrán una participación muy especial juntos que marcará la historia

A tres semanas de que enfrente a Jermell Charlo en su segunda pelea de box en el 2023, Saúl 'Canelo' Álvarez dio a conocer que Danna Paola será la encargada de entonar el himno nacional.

En entrevista con ESPN, el pugilista tapatío reveló que el equipo de la intérprete de "Mala fama" se puso en comunicación con él para cerrar el trato, asegurando que es un honor que la estrella de 28 años cante el himno el próximo 30 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

"Danna Paola me va a hacer los honores. Su equipo fue el que se contactó conmigo y nos pusimos de acuerdo. Es un honor que entone el himno", comentó Álvarez Barragán.

Foto: Tomada de X @DannaPaolaSitio

En mayo pasado se había especulado que Peso Pluma cantaría el himno nacional previo a la pelea entre 'Canelo' Álvarez y el británico John Ryder en el Estadio AKRON. Sin embargo, el honor finalmente le correspondió a Beto Vega.

¿Qué otras cantantes han interpretado el himno en peleas del 'Canelo'?

En los últimos años se ha convertido una costumbre que alguna estrella reconocida de la música mexicana interprete el himno antes de las peleas de box del 'Canelo' Álvarez.

Paty Cantú, Carolina Ross, Ángela Aguilar, Lucero, Edith Márquez y Sofía Reyes son otras mujeres que han tenido la oportunidad de cantar el himno nacional antes de un combate del jalisciense.

También algunos cantantes varoniles han interpretado el himno previo a las peleas del tapatío, entre los que se encuentran Carlos Rivera, Pike Romero y Carin León.

'Canelo' Álvarez le rompe las ilusiones a su hija

Saúl "Canelo" Álvarez es actualmente el boxeador mexicano más popular y ganador, por lo que todos los ojos están puestos también en su vida diaria, por lo que en las últimas horas ha salido una entrevista en la que se le cuestiona sobre el deseo que tiene su hija mayor, Emily Cinnamon, de ser modelo o actriz.

De manera contundente, el pugilista tapatío reconoció que a él no le gustaría que se dedicara a la farándula o que estuviera muy relacionado con los medios de comunicación, pues prefiere que sea deportista.

"Pues no debutó como modelo, más (bien) modeló ahí un vestido para Jalisco. A mí no me gustaría, no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista, igualmente va a estar envuelta en medios porque, pues es deportista ¿no?", declaró en entrevista con Telemundo.

EVG