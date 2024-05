Canelo Álvarez habla sobre el veto a David Faitelson en su pelea ante Jaime Munguía; "para qué lo quieren aquí"

Luego que se diera a conocer el veto de David Faitelson para la pelea de Las Vegas entre Saúl Álvarez y Jaime Munguía por parte del Canelo, el propio boxeador tapatío rompió el silencio y habló sobre esta medida, la cual asegura no haber tomado él.

“Para nada, la empresa es la que se encarga de eso. Yo no me encargo de eso, yo estoy metido en lo mío, concentrado en lo que tengo que hacer", comentó el Canelo desde Las Vegas, además que dijo que David Failtelson "desacredita" sus peleas.

"Tengo mucha paz en mi cabeza, en mi corazón, no soy yo el que se encarga de eso. Si la empresa lo vetó, su motivo debe tener. Si ves a una persona como él, es alguien que desacredita cada una de mis peleas, entonces para que lo quieren aquí”, indicó.

👀 ¿Canelo vetó a David Faitelson para la pelea contra Jaime Munguía?



👀 El campeón aclara la situación #CaneloMunguia pic.twitter.com/P4mqpDNJjR — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) May 2, 2024

Según el periodista Fernando Schwartz el Canelo, campeón del mundo indiscutido de las 168 libras, fue quien pidió que Faitelson, analista de TUDN, no tuviera acceso al combate en la T-Mobile Arena.

"Por ahí me enteré. Canelo también vetó de su pelea. Al ser su propio promotor sus desplantes, soberbia y berrinche lo llevan a estas ridiculeces. Sin las televisoras y PPV no ganaría millones. Canelo campeón mundial de la soberbia. Los grandes admiten todo tipo de críticas. Los chiquitos aunque millonarios amargados. Que pena me vuelves a dar .En el pasado se la aplico al propio CMB", se lee en redes sociales.

¿Dónde ver la ceremonia de pesaje Canelo vs Munguía?

Llegó el fin de semana de la primera pelea de box en el año para el tapatío Saúl Canelo Álvarez, quien este sábado 4 de mayo mide fuerzas ante el también mexicano Jaime Munguía en Las Vegas, Nevada.

Pero un día antes tendrá lugar la ceremonia de pesaje. Este viernes 3 de mayo ambos pugilistas deben presentarse para dar el peso acordado para su combate, que es de 168 libras.

La ceremonia de pesaje del Canelo Álvarez y Jaime Munguía tendrá como sede la T-Mobile Arena, que un día después albergará el pleito en el que estarán en juego los cuatro cinturones de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La ceremonia de pesaje de la pelea entre el 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía es este viernes 3 de mayo a las 14:30 horas tiempo del centro de México. Podrá verse en vivo y gratis por Canal 5, Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

