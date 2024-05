Saúl Canelo Álvarez llegó a su conferencia de prensa final de la pelea ante Jaime Munguía en un lujoso carro que impresionó tanto a los aficionados que los esperaron en Las Vegas, así como a los usuarios de redes sociales.

El Canelo Álvarez llegó a la conferencia en su lujoso Bugatti Chiron, un hiperdeportivo al que nombró como "Pitufo", uno de los tantos autos exclusivos que tiene en su amplio garage.

En redes sociales el boxeador tapatío compartió una foto en donde se le manejando el carro y de copiloto tiene a su entrenador y manager, Eddy Reynoso, quien ha estado al lado del Canelo desde antes de su debut profesional.

Canelo en su Bugatti Chiron llamado "Pitufo" en la previa de su pelea ante Jaime Munguía Foto: X @Canelo

¿Cuánto vale el Bugatti Chirón del Canelo Álvarez?

El flamante automóvil del Canelo Álvarez cuesta al rededor de tres millones de dólares, lo que serían 60 millones de pesos, un lujo que el campeón indiscutido de las 168 libras puede darse gracias a sus combates.

El Bugatti Chiron tiene un motor W16 de ocho litros y cuatro turbos, lo que le permite tener una potencia de mil 500 caballos de fuerza, además, el deportivo puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en apenas 2.5 segundos.

Canelo Álvarez y Jorge Kahwagi, comparados por Beristáin

En la previa del combate entre el Canelo Álvarez y Jaime Munguía el legendario entrenador mexicano Nacho Beristáin arremetió de nueva cuenta contra el boxeador tapatío, a quien calificó como “una falta de respeto” para el deporte y hasta lo comparó con Jorge Kahwagi.

"No me gusta hablar de la carrera del Canelo, tengo muchas dudas sobre su carrera porque hay como cinco peleas que me dejan muy molesto con lo que está sucediendo con el boxeo actual", dijo el entrenador en una entrevista para Faitelson Sin Censura.

Nacho Beristáin ha dejado ver en más de una ocasión que no es fan del Canelo y en cada oportunidad que tiene señala la carrera del actual campeón mundial indiscutido de las 168 libras, pues cree que lo han ayudado muchas veces durante su carrera.

“Muchas dudas por lo auténtico. Hay una pelea en donde el boxeador aquel que ni era boxeador, un tipo que no sé cómo se llama, que tiene mucha lana, y que practicaba boxeo, que tiraba un golpe como a medio metro y se caían sus rivales, Jorge Kahwagi, me da la impresión que en un momento puede ser igual”, dijo Ignacio Beristáin.

aar