BOX | Eddy Reynoso confirma pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y David Benavidez: “Miedo nunca ha habido”

En entrevista con MVS Noticias, Eddy Reynoso, entrenador y responsable de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, desmintió los rumores que circulan sobre un supuesto miedo del campeón indiscutido a enfrentarse a David Benavidez.

El instructor afirmó que este enfrentamiento "ocurrirá tarde o temprano" debido a la gran presión que existe para ver a estos dos peleadores en el cuadrilátero; sin embargo también confirmó que el mexicoestadounidense no es la prioridad para el tapatío, por lo menos en este año.

Reynoso abordó directamente la polémica y destacó que no hay miedo por parte del 'Canelo' hacia ningún oponente. "Hemos enfrentado a lo mejor y ahora que dicen que el tema Benavidez, que no quiere pelear, que Saúl le tiene miedo… Miedo nunca ha habido".

Quien ha estado presente en cada paso de la carrera del reconocido pugilista señaló que la prioridad para el calendario del 2024 son las peleas contra Terence Crawford, Jermall Charlo y Jaime Munguía.

En una plática con ProBox_TV, Sampson Lewkowicz, promotor del púgil mexicoestadounidense David Benavidez, reveló que Saúl 'Canelo' Álvarez cerró completamente las puertas a una posible pelea con su cliente durante este año.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la pelea entre los campeones se lleve a cabo en el transcurso del año, respondió firmemente que esto no ocurrirá, debido a la postura tomada por el equipo del 'Canelo'.

Dice que no pelea con los mexicanos, pero Munguía está en el plato. No pelea con Benavidez porque el papá es un bocón, capaz que tiene razón, pero no es un motivo para no pelear con el mejor