Box | Canelo Álvarez explota y protagoniza intenso choque con Eduardo Lamazón

Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial indiscutido de las 168 libras, estuvo en las instalaciones de TV Azteca, en donde protagonizó un intenso debate con el analista y experto en boxeo Eduardo Lamazón. El fuerte cara a cara entre el púgil y "Lama Lamita" ya recorre las redes.

Todo comenzó porque Lamazón preguntó a Saúl Álvarez sobre sus respuestas en redes sociales a sus críticos. El analista comentó que debe ser más tolerante cuando se hablé de sus actuaciones en el ring, situación que molestó al campeón de peso supermedio.

El Canelo dijo que puede aceptar las críticas, e incluso admitir si comete errores, sin embargo, infirió que todo cambia cuando las personas que realizan los señalamientos son fanáticos y no son objetivos.

“Tú me puedes decir muchas cosas pero yo con hechos te las compruebo. Puede ser objetivo y si estoy mal lo acepto. Pero si hablas más del fanatismo y empiezas a ofender, entonces eso ya es diferente", declaró el púgil exmonarca de las 175 libras.

‘Canelo’ Álvarez es campeón del mundo de las 168 libras Foto: Reuters

Lamazón, quien muchos años trabajó en la Secretaría del Consejo Mundial de Boxeo, contestó a la observación del Canelo con que hay varios puntos de vista en el deporte, pero el boxeador tapatío cambió las cartas y añadió una pregunta para el analista de Box Azteca.

“Me viste perder con Cotto. Fuiste uno de los cinco que no me vio ganar. De los 115 expertos en el boxeo, cinco no me vieron ganar. Tres me vieron empatar y uno de los que me vio perder fuiste tú. De esos expertos en el mundo, ¿quién está mal, la mayoría o los dos que me vieron perder?", indicó el tapatío.

Al final, Eduardo Lamazón terminó por reconocer que respeta la carrera del Canelo Álvarez, quien se prepara para sus próximas peleas, iniciando su camino en 2024 en mayo, aunque no hay rival confirmado, pero se sabe que será en Las Vegas.

Entre los rivales hay muchas opciones, entre las que destacan David Benavidez, Jaime Munguía, Jermall Charlo y Terence Crawford, siendo el primero el oponente que la gente y expertos quieren ver con el boxeador mexicano.

aar