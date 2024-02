BOX | Canelo Álvarez sorprende al mundo con el anuncio de su próxima pelea; conoce fecha y rival

El boxeador mexicano Canelo Álvarez anunció que su próxima pelea será en mayo, además que habló sobre sus posibles rivales, esto en su visita a las instalaciones de TV Azteca, y Jermall Charlo se perfila como el siguiente contrincante del tricolor.

"Ahorita estamos afinando unos detalles para la pelea de mayo, no puedo anunciar nada, pero en mayo peleo, mayo 4 en Las Vegas", reveló Saúl Álvarez Barragán, campeón mundial en boxeo.

La última pelea del Canelo fue el 30 de septiembre del año pasado, cuando venció a Jermell Charlo por decisión unánime en Las Vegas, en la T-Mobile Arena. El tapatío aseguró que su rival será estadounidense, por lo que se rumorea sea Jermall Charlo.

Aunque no reveló el nombre de su siguiente rival, Álvarez descartó que sea el mexicano Jaime Munguía, pues dijo que no enfrentará a ningún púgil que sea de origen nacional, por lo que la opción de Charlo se mantiene como la principal.

¡OFICIAL! @Canelo tiene fecha y sede para su siguiente pelea. ¡Durante su visita a @adn40, el campeón indiscutido de peso supermediano, dio los detalles! #BoxAzteca #CaneloEsAzteca 🥊 pic.twitter.com/L5HrhKsnJx — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 13, 2024

Canelo recibe fuerte acusación tras rechazar a Benavidez

José Benavidez, padre y entrenador de David Benavidez, expresó su molestia por el rechazo de Saúl 'Canelo' Álvarez sobre enfrentar a su hijo, a pesar de ser el retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de las 168 libras.

De acuerdo a los últimos reportes, no hay indicios de que el tetracampeón mexicano tenga la intención de enfrentar al actual campeón interino supermediano, situación que enfurecería al equipo del mexicoestadounidense.

"Si no pues nos seguimos quedando aquí en las 168 libras y tratando de esperar a ver cuándo esos cinturones son liberados y ya no son secuestrados para tratar de pelear por un título, pero si los van a tener secuestrados por un rato hay que irnos a otras divisiones a esperar y luego podemos bajar", afirmó el padre del pugilista en entrevista con Izquierdazo.

"La verdad no estamos para escoger, no queremos escoger, queremos darles las mejores peleas, entonces la verdad que no importa, lo que importa es quién quiere pelear con David Benavidez", agregó.

