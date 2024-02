F1 | Carlos Sainz Jr. recibió de la peor manera la noticia de que ya no estaría en Ferrari

Al inicio de este año, Ferrari anunció que el piloto Carlos Sainz no formará parte de la escudería italiana después de concluir la temporada 2024. La noticia llega tras la incorporación de Lewis Hamilton al equipo rojo para la próxima temporada.

La noticia fue confirmada por Fred Vasseur, director general de Ferrari, quien reveló que informar al conductor español sobre su salida de la escudería fue una de las tareas más difíciles que ha enfrentado en su carrera, según declaraciones recogidas por Motorsport.

"Como te puedes imaginar, no ha sido la llamada más fácil de mi vida, fue una de las más difíciles [...]. Pero estoy plenamente convencido de que es un piloto muy profesional, que entiende que nos espera una larga temporada, que es una gran oportunidad", mencionó el ejecutivo francés.

Fred Vasseur, Charles Leclerc y Carlos Sainz en la Escudería Ferrari Foto: Scuderia Ferrari / X

A pesar de la salida del piloto madrileño, el mandamás aseguró que están centrados en la temporada 2024, donde Sainz compartirá equipo con Charles Leclerc. Vasseur expresó su confianza en la capacidad y profesionalismo del conductor para afrontar la temporada que se avecina.

"Estamos enfocados en la temporada 2024. Carlos y Charles serán nuestros pilotos para esta última temporada juntos, y después de eso, apoyaremos a Carlos para su futuro", concluyó el magnate del conjunto del Cavanillo Rampante.

Carlos Sainz afirma que tiene ofertas muy atractivas

El piloto español Carlos Sainz Jr, habló por primera vez sobre su futuro después de su paso por el equipo Ferrari de Fórmula 1, afirmando que tiene opciones muy atractivas en el horizonte.

"Hay opciones muy atractivas para el futuro. Ferrari es una escudería emblemática y donde he disfrutado mucho todos estos años. Una vez eres piloto Ferrari, eres piloto Ferrari para siempre. Me iré a final de año con ese beneficio de haber sido piloto de Ferrari, haber ganado carreras y 'poles', con una buena sensación y sabiendo que he hecho los deberes", mencionó el conductor con DAZN.

Carlos Sainz seguirá compitiendo para Ferrari en 2024 Foto: Scuderia Ferrari / X

El anuncio de la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari tomó por sorpresa a muchos en el mundo del automovilismo, incluido el propio Sainz. Sin embargo, el piloto español se muestra confiado en que otras oportunidades se abrirán en su carrera.

El automovilista de 29 años fue el único que logró ganar un Gran Premio la temporada pasada además de los de Red Bull, se perfila como uno de los talentos destacados en la parrilla de la F1.

mmt