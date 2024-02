BOX | Julio César Chávez da triste final para la vida de su hijo (VIDEO)

La familia de Julio César Chávez atraviesa momentos delicados por la situación de su hijo mayor, Julio César Chávez Jr., pues los últimos meses han sido especialmente difíciles para él, en su lucha por la adicción a las pastillas para bajar de peso, así como por los problemas legales relacionados con la portación de armas ilegales.

El ‘César del boxeo’ ha expresado en múltiples ocasiones su angustia y temor de que la situación de su primogénito se complique. En declaraciones recientes con el canal 'Boxeo con Diego Soto', el expugilista compartió su preocupación, manifestando el dolor que le causa no poder ayudar a su hijo.

"Se me hace un nudo en la garganta, imagínate cómo me sentía yo con Julio. Mi hijo que él vio cómo su padre se destruyó en el alcohol y la droga y ver él cómo se está destruyendo y yo no poder ayudarlo", expresó el campeón mexicano.

La leyenda destacó los riesgos que implican las adicciones, explicando que estas pueden llevar a tres caminos: hospitalización, encarcelamiento y, en el peor de los casos, la muerte, por lo que su mayor miedo es que el destino de su hijo sea este último.

Ya cayó en el hospital, ya cayó en la cárcel, ¿ahora qué sigue? Dios quiera y le haya caído un rayito de luz



Julio César Chávez / Boxeo con Diego Soto

No es la primera vez que Julio César Chávez Jr. enfrenta problemas relacionados con las adicciones. Ha sido internado en varias ocasiones en clínicas de rehabilitación, y recientemente enfrentó un proceso legal en Los Ángeles, por posesión ilegal de un rifle de asalto.