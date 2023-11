Julio César Chávez y el triste futuro que ve para su hijo Julio; "se le está yendo todo como me pasó a mí"

Julio César Chávez Jr. está metido en rumores sobre recaídas a sus adicciones, situación que tiene conmocionado a su padre, la leyenda Julio César Chávez, quien lanzó un triste mensaje sobre lo que podría deparar el futuro para su hijo.

El César del Boxeo habló sobre la situación que vive su hijo y los problemas que afrontará: "Mi hijo lleva ya muchos años con ese problema. No ha querido entender y hoy está pagando el precio. Ya perdió el boxeo, la familia se le está yendo y se le está acabando todo, es lo mismo que me pasó a mí", dijo para La Jornada.

El Gran Campeón Mexicano se encuentra en la Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que se realiza en Uzbekistán y reconoció que ha tenido un poco de responsabilidad, pues no ha podido ayudar al mayor de su dinastía a superar sus adicciones.

"No he podido ayudar a mi hijo porque siempre he sido un padre codependiente. No le he dado el tiempo suficiente a mi hijo para que se recupere", dijo Chávez padre.

Julio César Chávez Jr. en un entrenamiento de boxeo Foto: Instagram de Julio César Chávez Jr.

De joven, por su físico y condiciones deportivas, Julio César Chávez Jr. estaba pensado para ser una de las grandes glorias del boxeo mexicano, sin embargo, su vida dio un giro radical a raíz de sus adicciones, aunque sigue con su carrera profesional.

"Lo veo bien y sale una pelea, yo por motivarlo lo saco de la rehabilitación antes de tiempo y la pelea le vale madres, y los hijos le valen madre. Ha sido un error muy grande de mi parte y eso lo estoy pagando", comentó el César del Boxeo.

El récord de Julio César Chávez Jr. como boxeador profesional es de 61 peleas, con 53 victorias, seis derrotas y un empate. Su último combate fue el 18 de diciembre de 2021, ante David Zegarra, a quien venció por decisión unánime.

"Yo ya pagué, hice mucho daño, pero lo reparé. Los que vivimos estos problemas no somos los culpables de que nuestros hijos se vuelvan adictos. Tengo 14 años sin alcohol y drogas, ahora él debe hacer su parte", apuntó.

Julio César Chávez revela el verdadero paradero de su hijo Julio César Chávez, Jr., Foto: Especial

aar