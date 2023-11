ATP Finals: Carlos Alcaraz no tiene el debut esperado y cae ante Alexander Zverev

La Razón Online /Associated Press

Tras perderse las Finales de la ATP hace un año debido a una lesión abdominal, Carlos Alcaraz perdió su primer duelo del torneo el lunes ante el dos veces campeón Alexander Zverev 6-7 (3), 6-3, 6-4.

Considerando todo lo que ha logrado en los últimos dos años, dos títulos de Grand Slam y terminar la temporada pasada como el número uno del mundo, sin lugar a dudas Alcaraz pertenece en la élite del tenis.

Aún así, este seguramente no es el debut que el español de 20 años quería tener en el torneo para terminar la temporada y que recibe a los mejores ochos tenistas.

El alemán Alexander Zverev celebra tras ganar su primer duelo en las Finales de la ATP al superar al español Carlos Alcaraz Foto: AP

En el otro duelo del día en el grupo rojo, Daniil Medvedev rápidamente despachó a su amigo Andrey Rublev por 6-4, 6-2.

Zverev también se perdió la edición del año pasado tras sufrir un desgarro en los ligamentos del tobillo derecho durante la derrota en las semifinales del Abierto de Francia ante Rafael Nadal. Pero al alemán ciertamente le acomodan las condiciones rápidas dentro del Pala Alpitour, en donde ganó el torneo hace dos años.

Zeverev tuvo 16 aces por apenas 11 de Alcaraz, salvó cinco de seis puntos de quiebre y nunca le permitió al español estar en control. “Tuvo algunos puntos de quiebre que no pude tomar y creo que esa fue la clave del partido”, reconoció Alcaraz. Mientras que Zverev agregó: “Saqué muy bien. Eso ayudó”.

El alemán se sobrepuso a un susto en el tercer set al perseguir un derechazo de Alcaraz, Zverev perdió el control, se resbaló y cayó tomándose el tobillo izquierdo. Pero rápidamente se levantó y se fue arriba 4-2.

“No me torcí el tobillo, sólo me tropecé", admitió Zverev. Zverev enfrentó un punto de quiebre en un saque para match y respondió con un as preciso. Dos puntos dspués, terminó el encuentro.

Zverev además tiene problemas fuera de la cancha después de que una corte en Alemania presentó una orden penal en su contra por supuestamente causarle lesiones a una mujer. Zverev cuestionó las acusaciones y está impugnando la orden.

Alcaraz aún puede avanzar en el formato de round-robin en el que los dos primeros de cada grupo de cuatro tenistas disputa la semifinal. Medevev tuvo 10 aces, por apenas dos de Rublev y mejoró a una marca de 7-2 en duelos directos ante Rublev, quien es el padrino de su hija de un año.

Medvedev, quien ganó la edición 2020 del torneo en Londres, también alcanzó la final de Turín 2021. Hace un año Rublev superó a Medevev en el desempate del tercer set en la primera jornada del round-robin.

Pero en esta ocasión Medvedev fue tan abrumador el lunes que Rublev se cayó yendo hacia la red al final del segundo set intentando responder a los duros remates de su amigo, y se cubrió la cara con desesperación. Novak Djokovic y Jannik Sinner ganaron sus primeros encuentros en el grupo verde el domingo.

aar