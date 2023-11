BOX: Julio César Chávez revela el verdadero paradero de su hijo Julio César Chávez, Jr., quien se aseguraba estaba internado

En días pasados se corrió el rumor que Julio César Chávez, Jr. se encontraba internado en un hospital psiquiátrico para combatir sus problemas mentales, así como sus adicciones, pero su padre, la gran leyenda del boxeo Julio César Chávez, acabó con los murmullos.

Con una fotografía en su cuenta de X (antes Twitter), el Gran Campeón Mexicano aseguró que su hijo no está metido en ninguna institución médica y que se encuentra en su casa, además que dejó claro que las notas sobre Julio Jr. son falsas.

"Anda circulando una nota amarillista que mi hijo Julio esta en un psiquiatra, es total mente falso, mi hijo está en su casa en Los Ángeles. Si quieren saber de él háblenle a su casa", dijo.

Según diversos medios, el Junior estaba en un hospital psiquiátrico en Hollywood, California. El púgil de 37 años de edad, de acuerdo con información revelada por su padre, sufría de una grave adicción a las pastillas para bajar de peso.

De joven, por su físico y condiciones deportivas, Julio César Chávez Jr. estaba pensado para ser una de las grandes glorias del boxeo mexicano, sin embargo, su vida dio un giro radical a raíz de sus adicciones, aunque sigue con su carrera profesional.

El récord de Julio César Chávez Jr. como boxeador profesional es de 61 peleas, con 53 victorias, seis derrotas y un empate. Su último combate fue el 18 de diciembre de 2021, ante David Zegarra, a quien venció por decisión unánime.

Anda circulando una nota amarillista que mi hijo julio esta en un psiquiatra es total mente faso mi hijo esta en su casa en los angeles si quieren saber de el hablenle a su casa pic.twitter.com/np9gHCpmFV — Julio César Chávez (@Jcchavez115) November 6, 2023

Julio César Chávez sigue preocupado por su hijo

Julio César Chávez ha compartido preocupantes noticias sobre la situación de su hijo, Julio César Chávez Jr., quien lucha contra la adicción a las pastillas para bajar de peso.

En una conversación con el podcast "Bromeando con Los Rivera", el expugilista abrió su corazón para hablar sobre la difícil situación que atraviesa su hijo, pues a pesar del apoyo brindado por su familia, incluyendo las de clínicas de rehabilitación por parte de su padre, Chávez Jr. ha tenido dificultades para superar su consumo.

“Yo ahorita estoy pasando un momento muy difícil, muy triste porque Julio, mi hijo, no se ha querido rendir. Es el único problema que traigo ahorita, y el no se droga con cocaína … ¡con pastillas! para bajar de peso. Esas pinch... pastillas que son buenas sabiéndolas utilizar, pero son tan adictivas que te tomas 20, 30 que empiezas a psicotizar”, señaló.

El sonorense expresó su preocupación por la recaída de su primogénito, pues refiere que su hijo a veces maneja a gran velocidad en la madrugada bajo el efecto de los fármacos, lo que aumenta el riesgo de un accidente automovilístico. Además, recalcó que lo que más le duele son sus nietos.

"Estuvo un año, pero a la semana salió y otra vez... ¡dios mío! ¿qué pasó? Lo he metido otra vez a la clínica, se limpia y sale. Me da lástima por sus hijos, están chiquitos y no lo está disfrutando el pende... con todo respeto, y es lo que me duele más", declaró el campeón mexicano.

