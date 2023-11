Jennifer Hermoso relata los terribles momentos y amenazas que vivió tras polémica con Luis Rubiales

Jennifer Hermoso se convirtió en campeona del mundo en la más reciente edición del mundial femenil, pero no ha podido celebrar como se merece, pues luego del beso no consentido que recibió por parte de Luis Rubiales la jugadora española recibió amenazas.

Jenni Hermoso explicó que lo que pasó con el expresidente de la Federación Española de Futbol, Rubiales, en la celebración del título mundial de la Selección de España le cambió la vida.

"He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca", reveló la futbolista en entrevista para GQ.

Jennifer Hermoso conduce el balón en un duelo con España. Foto: Especial

La campeona del mundo también afirmó que sigue recibiendo apoyo psicológico para poder superar ese momento. La jugadora aprovechó para comentar que la salud mental es importante, tanto como el entrenamiento diario.

"Tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a futbol", dijo.

FIFA sanciona a Luis Rubiales tras beso con Jenni Hermoso

La FIFA sancionó el lunes al expresidente de la RFEF Luis Rubiales con tres años de inhabilitación por su mala conducta en la final del Mundial femenino, donde besó en los labios sin consentimiento a una jugadora durante la ceremonia de entrega del trofeo.

La FIFA no publicó los detalles del veredicto alcanzado por los jueces de su comité disciplinario, que investigaron los cargos asociados a las “normas básicas de la conducta decente” y el “comportamiento que suponga un desprestigio para el deporte del futbol y/o a la FIFA”.

Rubiales está bajo investigación criminal en España por besar en los labios a la jugadora Jenni Hermoso tras la victoria 1-0 de España sobre Inglaterra, un encuentro disputado el 20 de agosto en Sydney, Australia. Él negó cualquier delito frente a un juez que le impuso una orden de restricción a Rubiales de no contacto con Hermoso.

Luis Rubiales hace un gesto durante una conferencia de prensa en el Mundial de 2018. Foto: AP

Rubiales fue destituido de su oficina por un juez de la FIFA durante la investigación citando un tercer incidente, "cargar a la jugadora española Athenea del Castillo sobre su hombro durante la celebración", en la decisión que explicó su suspensión provisional.

El riesgo de interferencia de testigos por parte de Rubiales y sus aliados fue citado en la justificación del veto provisional que ahora se extiende hasta después de la próxima Copa Mundial 2026.

Rubiales renunció en septiembre a sus puestos en instituciones futbolísticas tras semanas de desafío, que aumentaron la presión en su contra ejercida por el gobierno español y jugadoras de la selección nacional.

“Tras mi rápida suspensión de la FIFA y el resto de los casos en mi contra, es claro que no puedo regresar a mi puesto”, aceptó Rubiales el 10 de septiembre cuando finalmente decidió dejar la presidencia de la federación que había sostenido desde el 2018.

aar