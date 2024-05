Box | ¿Por qué Canelo Álvarez vetó a David Faitelson de su pelea ante Jaime Munguía?

Estamos a unos días de la pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía, pero el periodista David Faitelson no estará en la T-Mobile Arena pues fue vetado por el boxeador tapatío.

De acuerdo con el periodista Fernando Schwartz el Canelo Álvarez dio la indicación de vetar a Faitelson de su pelea en Las Vegas, así lo reveló con un mensaje en sus redes sociales, en donde asegura que el miembro de TUDN no es el único vetado por Saúl Álvarez Barragán.

"Por ahí me enteré. Canelo también vetó de su pelea. Al ser su propio promotor sus desplantes, soberbia y berrinche lo llevan a estas ridiculeces. Sin las televisoras y PPV no ganaría millones. Canelo campeón mundial de la soberbia. Los grandes admiten todo tipo de críticas. Los chiquitos aunque millonarios amargados. Que pena me vuelves a dar .En el pasado se la aplico al propio CMB", se lee en redes sociales.

Fernando Schwartz Canelo Álvarez

¿Por qué vetó el Canelo Álvarez a David Faitelson?

El veto del Canelo Álvarez a David Faitelson se debe a que el periodista ex de TV Azteca, ESPN y ahora de TUDN ha sido un duro crítico de la carrera profesional del boxeador que es campeón del mundo indiscutido de las 168 libras .

En cada oportunidad que tiene el comunicador señala y enjuicia el trabajo de Saúl Álvarez, pues considera que durante su trayectoria no ha enfrentado a la mejor oposición, peleando contra boxeadores que no son los mejores de su categoría.

David Faitelson no es el único periodista vetado de la pelea entre Canelo y Jaime Munguía, pues Fernando Schwartz adelantó que Ricardo Celis, comunicador que trabaja en DAZN Boxing sufrió el mismo castigo por parte del rey de las 168 libras.

"Es verídico y no ciencia ficción. Por cuestionarlo de sus peleas y no enfrentar a David Benavidez, el soberbio Canelo, que promueve su propia función, dio órdenes que no den credencial a mi amigo y compañero de años @CelisDeportes quien trabaja para @DAZNBoxing. No me lo creen. No acepta la mínima cuestión o crítica. Reitero el dinero no da educación ni humildad", se lee.

Fernando Schwartz Canelo Álvarez

Canelo Álvarez casi golpea a Óscar de la Hoya

La conferencia de prensa de Canelo Álvarez y Jaime Munguía estuvo calentita y no precisamente por los dos boxeadores, sino por el encontronazo entre el tapatío y Óscar de la Hoya, quien en algún momento fue su representante.

Cuando De la Hoya se encontraba dando algunas palabras ante la prensa y pidiéndole a Álvarez que lo respete y que dejé de hablar cosas de él, se levantó el Canelo y comenzó a encararlo y a decirle que era un "pend...".

"Te escriben lo que tienes que decir ni eso sabes hacer cab..., tú no escribes nada, tú no haces nada, eres un pend.., te tienen que hacer todo los que están detrás de ti", le dijo Saúl Álvarez en plena conferencia de prensa.

El encare no pasó a más, pues la gente del Canelo y De la Hoya se levantaron inmediatamente y se pusieron en medio de los dos para que se tranquilizaran, sumando que el exboxeador se hizo para atrás para no buscar más problemas.

