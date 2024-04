BOX | 'Canelo' Álvarez se va con todo contra Óscar de la Hoya y lo califica de estúpido

El tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez le respondió con todo a Óscar de la Hoya luego de que el promotor de Jaime Munguía aseguró que las conferencias de prensa del jalisciense son igual de aburridas que sus peleas.

El pugilista de 33 años de edad no se anduvo con rodeos y afirmó que lo único que el Golden Boy sabe hacer es "hablar estupideces", al tiempo que le recriminó su falta de valor por no haberle dicho en la rueda de prensa lo que piensa de sus peleas de box.

"Creo que es lo más estúpido que he visto en mi vida y eso es lo que es Óscar. Óscar se basa en nada más hablar estupideces y por eso la gente le pone mucha atención, pero él realmente en su empresa no hace más que hablar estupideces; es lo único que él hace, es lo único que sabe hacer", declaró el 'Canelo' Álvarez a Los Angeles Times.

Además de criticar sus combates, Óscar de la Hoya también aseguró desconocer el motivo por el que finalizó la relación entre el 'Canelo' y él, pues aseveró que le hizo ganar mucho dinero al boxeador tapatío hasta que dejó de trabajar con él en el 2020 luego de que Álvarez Barragán entabló una demanda contra Golden Boy Promotions.

Por otra parte, el 'Canelo' Álvarez también manifestó que después de tantos años de carrera puede darse el lujo de elegir a su rival, pues de todos modos sabe que sus detractores lo seguirán criticando, en esta última ocasión por elegir a Jaime Munguía en lugar de David Benavidez.

"Siempre he peleado con los que dicen que no. Estoy en una posición que me he ganado a base de esfuerzo y peleas. Si ves mi carrera he peleado con muchos salones de la fama, con invictos, con campeones, en 13 años he peleado puros campeonatos mundiales. Entonces estoy en una posición en la que yo puedo hacer lo que quiera, porque no les doy gusto con nada", ahondó el jalisciense.

Benavidez le revela a Munguía punto débil del 'Canelo'

Debido a la próxima pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía, el boxeador mexicoamericano David Benavidez compartió sus consejos para el joven pugilista, ya que difícilmente él tendrá la oportunidad de enfrentar al tapatío, por lo menos, este año.

En una entrevista para el canal de YouTube Thaboxingvoice, el Mexican Monster mencionó que confía en las habilidades de Munguía y su potencial para dar una sorpresa en el cuadrilátero el 4 de mayo Las Vegas, además, lo describió como un boxeador talentoso, por lo que enfatizó la importancia de usar el jab de manera efectiva para mantener a raya al 'Canelo'.

“Lo que Munguía tiene que hacer es usar mucho su jab, no permitirle a ‘Canelo’ mantenerse dentro. Lo que ‘Canelo’ hace mucho son esos pequeños movimientos con la cabeza para meterse y cuando tiene algo de espacio, utiliza sus golpes de poder. Munguía tiene que mantenerlo lejos con su jab”, reveló 'Bandera Roja' sobre su experiencia.

Las últimas peleas del 'Canelo' Álvarez

Jermell Charlo (30 de septiembre del 2023, ganó por decisión unánime)

​John Ryder (6 de mayo del 2023, ganó por decisión unánime)

​Gennady Golovkin (17 de septiembre del 2022, ganó por decisión unánime)

​Dmitry Bivol (7 de mayo del 2022, perdió por decisión unánime)

​Caleb Plant (6 de noviembre del 2021, ganó por nocaut técnico)

​Billy Joe Saunders (8 de mayo del 2021, ganó con nocaut)

​Avni Yildirim (27 de febrero del 2021, ganó con nocaut)

EVG