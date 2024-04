En la previa del combate entre el Canelo Álvarez y Jaime Munguía el legendario entrenador mexicano Nacho Beristáin arremetió de nueva cuenta contra el boxeador tapatío, a quien calificó como “una falta de respeto” para el deporte y hasta lo comparó con Jorge Kahwagi.

"No me gusta hablar de la carrera del Canelo, tengo muchas dudas sobre su carrera porque hay como cinco peleas que me dejan muy molesto con lo que está sucediendo con el boxeo actual", dijo el entrenador en una entrevista para Faitelson Sin Censura.

Nacho Beristáin ha dejado ver en más de una ocasión que no es fan del Canelo y en cada oportunidad que tiene señala la carrera del actual campeón mundial indiscutido de las 168 libras, pues cree que lo han ayudado muchas veces durante su carrera.

“Muchas dudas por lo auténtico. Hay una pelea en donde el boxeador aquel que ni era boxeador, un tipo que no sé cómo se llama, que tiene mucha lana, y que practicaba boxeo, que tiraba un golpe como a medio metro y se caían sus rivales, Jorge Kahwagi, me da la impresión que en un momento puede ser igual”, dijo Ignacio Beristáin.

Beristain ya lleva un ratote viviendo del Canelo Álvarez. Mentira total lo que dice. https://t.co/hSYqfY8s21 — Simon Nelson Cook (@Arielito_Mixxx) April 30, 2024

Quien fuera mentor de Juan Manuel Márquez en sus mejores peleas comparó al Canelo Álvarez con Jorge Kahwagi, quien tiene 100% de efectividad en sus peleas profesionales, pues sus 12 victorias son por la vía del KO, aunque siempre se le ha criticado por supuestamente arreglar peleas.

“Yo he vivido toda mi vida dentro de un gimnasio, he tenido 29 campeones del mundo, me ha costado mucho trabajo buscar rl 30 ara poderme retirar tranquilo, pero vr al Canelo pelear con un cubano zurdo (Erislandy Lara), creo que no ganó, creo que le podría hechar la culpa que fue cuestión de promotores”, agrega el entrenador.

“Tengo muchas dudas sobre su carrera. He dejado de ver muchas de sus peleas de él. Para venir vi tres peleas, para corroborar que yo tengo la razón. Me dices que tengo envidia porque Juan Manuel no pudo ganar el quinto título del mundo, pero yo respeto la carrera de todos los boxeadores”, reafirma.

[MISSING]binding.image.description

aar