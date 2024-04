'Pitbull' Cruz le suelta 'izquierdazo' a David Faitelson para defender al 'Canelo' Álvarez (VIDEO)

El boxeador mexicano Isaac 'Pitbull' Cruz salió en defensa del tapatío Sául 'Canelo' Álvarez, por quien el periodista David Faitelson le preguntó en una entrevista en la que el comunicado salió 'raspado'.

El actual campeón del peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo fue cuestionado por su opinión acerca del jalisciense, al que definió como la cara del boxeo y de quien aseguró que ha llegado lejos sin la ayuda de nadie, en un claro mensaje hacia sus detractores.

"Mira, en primer punto, él es la cara del boxeo. Ahora sí que, como todos, no le han regalado nada y por eso está donde está. Le ha batallado, sí, como todo mexicano yo creo que fue picando piedra", respondió 'Pitbull' Cruz ante la pregunta de David Faitelson.

En el mismo tenor, el pugilista originario de la Ciudad de México aseguró que muchas de las personas desconocen el contexto de 'Canelo' Álvarez y otros boxeadores y solamente critican desde la comodidad de su sillón, comentario en el que el periodista de TUDN se sintió aludido.

"Un crítico de sillón te dice, yo me siento con mi cerveza y todo, sin ofender", dijo el 'Pitbull' Cruz, a lo que David Faitelson respondió "No me gusta la cerveza, pero sí el sillón. Es bravo el 'Pitbull', me metió una izquierda, pero bueno".

David Faitelson, uno de los detractores del 'Canelo'

A lo largo de su trayectoria como boxeador, Saúl 'Canelo' Álvarez ha tenido a varios críticos y detractores, algunos de los cuales trabajan en los medios de comunicación.

David Faitelson ha sido uno de los principales críticos de la prensa respecto al desempeño del tapatío arriba del ring, pues a lo largo del tiempo ha manifestado que considera que el de Guadalajara evita a los rivales más fuertes, el último de ellos David Benavidez.

Una de los ataques más recordados de David Faitelson contra el 'Canelo' Álvarez ocurrió en septiembre del 2019, cuando dijo que el mexicano tenía miedo de una tercera pelea con el kazajo Gennady Golovkin.

Ante ello, Álvarez Barragán le respondió de manera irónica al entonces integrante de ESPN en redes sociales que "Nada más la mía te cabe, ca...".

¿Cuándo es la próxima pelea del 'Pitbull' Cruz?

Isaac 'Pitbull' Cruz se impuso al estadounidense Rolando Romero el pasado 30 de marzo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, con lo que conquistó el título de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

Sin embargo, todavía se desconoce la fecha y el contrincante de la próxima pelea de box del pugilista de 25 años de edad, quien ha manifestado su deseo por medirse ante el estadounidense Gervonta Davis.

Desde su debut como boxeador profesional en el 2015, el 'Pitbull' Cruz tiene récord de 26 peleas ganadas, dos perdidas y un empate. Ganó 18 de esos combates por la vía del nocaut.

