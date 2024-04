Shocker relata abuso, golpes y uno de los peores momentos en su vida tras su detención desnudo en Oaxaca

El exluchador Shocker habló por primera vez después de haber sido puesto en libertad luego de que la semana pasada fue detenido en Oaxaca. Relató haber sido víctima de abuso y violencia tras haber sido sacado de un hotel en bóxers.

En su versión, el '1000% Guapo" atribuyó los problemas del pasado 3 de abril a personas que lo atacan con la ayuda de instituciones, al tiempo que aseguró sentirse muy tranquilo.

"Muy tranquilo después de lo acontecido en Oaxaca, pero contento. Una vez más empiezo a ser tocado por ciertas personas, ciertos individuos que se meten mucho en mi vida privada y empiezan a atacarme con un tipo de terapia que no creo sea la correcta y manipulando instituciones, como la policía municipal, haciendo que cause más destrozos de lo debido y ni modo, tuvimos que llegar a las últimas consecuencias", narró Shocker en entrevista con el programa 'De Primera Mano'.

El exluchador originario de Guadalajara acusó que los policías que lo sacaron del hotel de Oaxaca en el que se encontraba fueron violentos con él, pus dijo que lo lastimaron y a propósito lo sacaron en calzones, pero dejó en claro que no estaba bajo los efectos de algo.

"Sí es un abuso, tenía todo contra la puerta porque ya estaba asustado de la forma en como me estaban agobiando y va a haber 1,000 versiones de que 'nadie lo agobió'. Sí me agobiaron, sí estaban pendientes de lo que hacía. Me pudieron haber vestido, pero bueno, entraron, me forzaron, me lastimaron, me sacaron, así como me vieron, así me sacaron; yo no estaba en los efectos de nada", enfatizó Shocker.

Shocker se niega a firmar documento por miedo

Shocker también dio a conocer que se negó a firmar un documento que eximía a las autoridades de cualquier responsabilidad sobre su seguridad, lo que generó más problemas durante su detención.

"Sí estaba poniendo todo contra la pared, porque no quería que me llevaran. No voy a salir de aquí si me quieren llevar a un Centro de Rehabilitación, no estoy seguro donde mi seguridad es poca, querían que firmara un papel donde dicen ellos 'te puedes caer y ya no es responsabilidad mía, te puedes morir y no es responsabilidad mía'. Dije 'no, así cómo', jamás voy a firmar algo en donde esté mi vida en juego", resaltó el exintegrante del CMLL y de Lucha Libre AAA.

Por otra parte y a pesar de las acusaciones en contra suya, Shocker negó haber recaído en adicciones y confesó que lloró después de que algunas personas en la calle se refirieron a él como loco y drogadicto.

"No. Tenía un día y medio sin drogarme para sorpresa de ellos. Inclusive movilizaron gente, no sé cómo lo hagan, pero había gente que en la calle decía 'es un drogadicto, es un loco, maldito alcohólico-drogadicto'. Me hicieron llorar, qué les he hecho a esta gente. Volteaba y los veía y les decía 'cálmense, qué les he hecho'", contó dolido el 1000% Guapo.

Shocker anunció su retiró como luchador en febrero del 2023 después de 31 años de carrera debido a sus lesiones y problemas de salud.

EVG