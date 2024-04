¿Por qué Shocker tiene desfigurada la cara?

Shocker se ha convertido en centro de atención por sus recientes polémicas, en donde la más reciente fue su detención en un hotel de Oaxaca, pero hasta no hace mucho era uno de los luchadores más reconocidos, incluso a pesar de su evidente cambio físico en su rostro.

Shocker dejó los ensogados a principios de 2023, luego de una larga y prolífica carrera profesional en el pancracio, en donde logró ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL y el Campeonato Nacional de Tríos.

Luego de casi 31 años de carrera en la lucha, José Jair Soria, mejor conocido como Shocker, se retiró y en un diversas ocasiones ha revelado cómo fue que se desfiguró su rostro. Todo pasó en 2017, en un combate ante Diamante Azul.

“Entramos a luchar. Le tiré una antebrazo, se agachó, siguió corriendo y cuando iba volteando me pegó. Lo que en realidad pasó es que me puse implantes y me debilitaron a mandíbula, yo no era candidato por el deporte que practico, que a pesar que la gente piensa que no, sí nos pegamos de verdad”, comentó en una charla con Adela Micha.

El gladiador reconoció que el problema radicó en un procedimiento que se hizo un par de semanas ante de subir al ring con el Diamante Azul. Los implantes que se colocó fueron los que le perjudicaron el rostro.

"Me puse cuatro implantes estéticos dos semanas antes de subir a luchar, el implante es dental. En algún tiempo me quería operar la nariz", comentó.

Shocker se retira de la Lucha Libre



En una entrevista con el canal de YouTube “Más Lucha”, el luchador compartió sus motivos detrás de esta decisión. "Dejo el ring por mis lesiones y por mi salud, no porque yo quiera. Lo hago por mi propio bien y porque me quiero mucho. Aparte, por ser 1000% guapo no es fácil", expresó el ícono del CMLL.

A pesar de haberse sometido a cirugía, la lesión que sufrió ante el Diamante Azul le afectó demasiado, además que no siguió las recomendaciones médicas, por lo que requiere una segunda intervención quirúrgica.

"En este momento, primero que nada, quiero darle gracias a Dios porque me estoy rehabilitando, estoy esperando cirugía. Estoy en una etapa de mucha concentración, de mucha tranquilidad y de mucha paz, esperando que todo salga bien", compartió Jair Soria en declaraciones recopiladas por Récord.

aar