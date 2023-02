(Video) Shocker relata que un promotor abusó de él por estar drogado; "me penetró"

La noticia deportiva del fin de semana la dio Shocker después de revelar que un famoso promotor de lucha libre abusó de él mientras estaba drogado y alcoholizado.

En una entrevista que le concedió a Gustavo Adolfo Infante, el famoso luchador habló de sus intimidades y reconoció que tuvo relaciones sexuales con un hombre, pero él no sabía qué pasaba por su grado de adicción.

Shocker comienza a relatar que estaba de fiesta con Víctor Quiñónez, un promotor muy famoso de lucha libre en todo el mundo, pero que también le encantaba la droga y el alcohol.

"Un día fuimos a un bar a un centro de diversión, 'Las Fabulosas'. De ahí me fui con él al hotel y como él compró droga, pues yo quería más droga e hice cosas aberrantes, permití que me penetrara. Cuando lo entendí, de repente dije 'eso no está bien' y me levanté y me fui a bañar, pero ya lo había hecho”, relató José Jairzinho Soria Reyna.

Shocker reconoce que destruyó su vida

El "1000% Guapo" reconoció que no estuvo bien lo que hizo, pues no estaba con todas sus facultades y que eso después le generó mucho conflictos con otros compañeros de trabajo.

"Tuve una relación sexual con un hombre, con un promotor por dinero. Yo me metí con un hombre, muy drogado y muy borracho. Lo hice y eso me causó problemas con ciertos compañeros que pensaron que era homosexual, cuando yo me sentía la peor basura del mundo", comentó.

Shocker aseguró que aunque poco a poco lo ha podido asimilar, él sigue con mucha tristeza cada que recuerda lo que pasó y por lo que siente que se le destruyó la vida.

“Todavía hasta la fecha yo me acuerdo y quisiera matar a esa persona. Ya murió, era un gran promotor, de hecho, llevó a muchos compañeros a luchar a Estados Unidos, a mí me llevó a luchar a Japón", añadió.

daho