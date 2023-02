Lucha Libre AAA denuncia agresión contra Pagano

Por: Martell Nucamendi

El sábado por la noche se llevó a cabo el evento de New Exotic, en el que Lucha Libre AAA reportó un incidente en contra de Pagano.

La función estelar estaba comandada por Psycho Clown y Pagano contra Abismo Negro y Chessman, en la que dos sujetos encapuchados entraron al ring a golpear específicamente a Pagano.

El luchador fue golpeado con un par de sillas para después ponerlo en la esquina del cuadrilátero, amarrarlo de manos y aplicarle un “martinete” a la estrella de Ciudad Juárez.

Comunicado oficial #LuchaLibreAAA



19 de febrero 2023 pic.twitter.com/fZFZDwMByz — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) February 19, 2023

Después de esto, Pagano quedó tendido con rictus de dolor mientras el espectáculo continuaba. Psycho Clown se dio cuenta que de que la lesión no era parte del show, lo que dio pie a que entraran las asistencias médicas para sacar al combatiente del ring.

En el comunicado de Lucha Libre AAA se hizo oficial el reporte del incidente y el traslado del luchador al hospital para revisar su estado de salud y obtener un diagnóstico.

Maniobras ilegales en la lucha libre

Recordemos que el movimiento del “martinete” está prohibido y actualmente hay pocos peleadores con permiso de realizarlo, ya que se necesita poner al rival de cabeza y así dejarlo caer a la lona, el cual puede ocasionar graves daños a las cervicales hasta conmociones cerebrales.

Se han llevado registros de diferentes maniobras que tienen secuelas, aún con la correcta ejecución, por eso han sido prohibidas durante el espectáculo, tanto en México como en Estados Unidos.

Otros movimientos que han quedado reservados son The Jacknife Powerbomb, Packege Piledriver, The Vertebreaker, The Punt Kick; ésta por ser de fácil imitación para los niños y generando consecuencias fuera de supervisión; la técnica de Ahorcamiento, The Burnning Hammer y Piledriver o mejor conocido en México como "El Martinete”.

EVG