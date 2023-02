Me gustan los aplausos, las mentadas y ser un ícono de la lucha libre: Templario

En abril próximo, Templario cumplirá siete años de haber llegado al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde se ha convertido en el favorito de un sector de la afición.

El originario de Calpulalpan, Tlaxcala, aseguró que si bien le agradan las ovaciones, también se siente cómodo con las mentadas que recibe, pues considera que eso significa que eso es lo que conlleva ser un ícono de la lucha libre mexicana.

“Han sido siete años de mucho ascenso, gracias a Dios Templario se ha puesto en el gusto de la gente. Me gustan los aplausos, las mentadas, me gusta ser un ícono de la lucha libre, estoy trabajando para serlo y ser del agrado de todos, y muy contento a pesar de que tuve mi lesión, siempre me levanto más fuerte”, resaltó Templario en exclusiva con La Razón.

De cara a su participación este viernes 10 de febrero en el Torneo Increíble de Parejas del CMLL, el Guerrero León exaltó la calidad de Soberano Jr., su pareja pese a la gran rivalidad que tienen.

“Es la segunda ocasión que estamos en este torneo. Me siento bien, muy a gusto porque es un luchador que me ha demostrado que a pesar de nuestra rivalidad es muy profesional, al igual que yo, y sé que nos vamos a entregar al 1000 por ciento porque los dos queremos llevarnos este torneo, el cual ya obtuve con Volador Jr. Hace un par de años y ahora con esta nueva camada que viene empujando fuerte, sería un buen trofeo para nosotros”, recordó Templario acerca de la ocasión que conquistó esta competencia en el 2021.

El esteta de 30 años de edad también habló acerca de su estadía en Japón en las próximas semanas, país en el que participará en la Fantásticamanía por ciudades como Kyoto, Osaka y Tokio, entre otras.

“Muy contento, es mi segundo año visitando Japón y emocionado por los encuentros que voy a tener por allá, de estar luchando con talento japonés, con luchadores muy fuertes y comprometido en hacer un buen trabajo”, aseveró.

Máscara de Dragón Rojo, entre sus objetivos

Por otra parte, Templario reveló que su principal meta a corto plazo es conseguir la máscara de Dragón Rojo, aunque también admitió su anhelo por representar al CMLL en Estados Unidos.

“A corto plazo estoy enfocado en la máscara de Dragón Rojo, aunque estoy inconforme por cómo se manejó la situación de decir que el que gane se lleva la máscara de Soberano, yo creo que Soberano y yo tenemos una historia y eso es aparte. A largo plazo, consolidarme como máxima estrella, ser una de las máximas estrellas en el CMLL y ¿por qué no? representar al Consejo Mundial en Estados Unidos y Japón y ganar muchos campeonatos, ser el máximo campeón de los pesos medios”, compartió.

Por último, el Guerrero León advirtió que a pesar de ser el vigente monarca nacional de pesos medios no se conforma y está listo para enfrentar a quien sea.

“Soy el campeón nacional de pesos medios, quiero el mundial. Templario viene por grandes cosas, los tiempos de Dios son perfectos y estoy preparado para el que me pongan”, finalizó.

