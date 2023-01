Me gustaría crecer el nombre de Atlantis Jr. como lo hizo mi padre: Atlantis Jr.

Con una carrera de cinco años, Atlantis Jr. es uno de los grandes referentes de la actualidad en la lucha libre mexicana. De cara a su participación el viernes 27 de enero en el Torneo Reyes del Aire, el originario de la Ciudad de México reconoció que le gustaría enaltecer y crecer su nombre como lo hizo su padre Atlantis.

Y es que después de participar en el Torneo Reyes del Aire, el siguiente reto para el "Heredero de la Atlántida" es brillar en Japón, donde estará del 20 de febrero al 3 de marzo.

“Estoy enfocado en este torneo y después me voy a Japón. Empecé el año con el pie derecho, esta gran oportunidad de ir a Japón la voy a aprovechar muchísimo y también eso quiero, crecer internacionalmente. Mi padre hizo una carrera impresionante por todo el mundo, ahora me gustaría a mí crecer el nombre de Atlantis Jr. como lo hizo mi padre”, comentó Atlantis Jr. en exclusiva para La Razón.

¿Se convertirá en el nuevo Rey del Aire el joven Atlantis Jr? Descúbrelo este #ViernesEspectacularCMLL



📍Arena México

🗓️ 27 de enero | 🕣 8:30 p.m.

🎟️ en taquillas y en:https://t.co/EGK1ODs75i



📺 𝙋𝘼𝙂𝙊 𝙋𝙊𝙍 𝙀𝙑𝙀𝙉𝙏𝙊:https://t.co/A8X0FmeLZp pic.twitter.com/S3Y6VNWlIJ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 27, 2023

En alusión a lo que le espera en el Torneo Reyes del Aire en la Arena México, Atlantis Jr. considera que es una gran oportunidad para ratificar el buen momento que vive, aunque destacó la calidad de algunos otros participantes en el evento como Místico y Soberano Jr.

“Son rivales muy complicados, hay muchos luchadores que están en su mejor momento. A algunos de ellos sé cómo atacarlos, entonces llego a este torneo con la mente fría y triunfadora para hacer un gran desempeño. Tienen todo mi respeto, pero arriba del ring se pierde y si tengo que pasar arriba por un Místico, por un Soberano Jr. lo voy a hacer, porque quiero ser un grande en la lucha libre y creo que este torneo es una gran oportunidad para mí”, remarcó.

Atlantis Jr. califica con un 10 su desempeño en el 2022

En septiembre pasado, el "Heredero de la Atlántida" fue el gran vencedor en el 89 aniversario del CMLL luego de desenmascarar a Stuka Jr. Por ese logro, entre otros, calificó su 2022 con un 10.

“Le doy un 10. Fue un año que hubo victorias, derrotas, compromisos importantes, gané ls Copa increíble de parejas, le gané a Místico un mano a mano en la Copa VIP Jr. Y un triunfo muy importante que jamás voy a olvidar fue máscara contra máscara contra Stuka Jr. en el 89 aniversario del CMLL con la Arena llena", subrayó Atlantis Jr.

Es un torneo en el que no participó mi papá. Imagínate llegar y decirle ‘papá, tengo una copa que tú no tienes’; creo que nos vamos a morir de felicidad, porque la vitrina de los Atlantis va a seguir creciendo Atlantis Jr.

Sin embargo, el luchador de 24 años advierte que no se conforma con lo conseguido en los últimos meses, por lo que advierte que en el 2023 dará lo mejor de sí arriba del ring.

"Aprendí y maduré muchísimo como luchador profesional y voy por más, no soy conformista. No porque ya gané una máscara me iré a mi casa a dormir, al contrario, le tengo que echar más ganas porque estoy trabajando en el éxito y eso es ser el mejor luchador del mundo o uno de los mejores”, finalizó.

EVG