Quiero demostrar que a pesar de ser un Junior voy a escribir mi historia: Atlantis Jr.

La lucha libre mexicana está llena de leyendas y los jóvenes que comienzan dentro del ámbito desean crear su propia historia y dejar huella dentro del pancracio; en entrevista con La Razón Atlantis Jr., no platicó de lo importante que es para él trascender y recibir todos los consejos de su padre.

“Siempre va a existir un camino difícil, pero no por eso se tienen que rendir. Yo quiero demostrar que a pesar de que soy un Junior, que soy hijo de Atlantis; quiero hacer mi propia historia y así poder dejar huella en la lucha libre”, dijo.

Al ser cuestionado de sus rivalidades y qué espera de su estancia en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), aseguró que enfrenta a los mejores luchadores del mundo y que a él no le importa crear conflictos con rudos o técnicos, pues tiene la capacidad para encarar a quién se le ponga en frente.

“Tener una rivalidad en la lucha libre es bonito, es llamativo para la gente. Mi padre tuvo sus rivalidades, yo estoy teniendo las mías y me atrevo a decir que los mejores luchadores están en el Consejo Mundial y tengo la oportunidad de enfrentarme a ellos. Con tres años como luchador profesional lo estoy disfrutando al máximo y cualquier rival que se me ponga en frente voy a morir en la raya y poner la mente en el rival que tenga. Ya sea contra un rudo o un técnico, no importa así es cómo Atlantis Jr. va a ir creciendo de manera profesional, quiero dejar huella en la lucha libre y en un futuro hacer una lucha de apuestas”, añadió el hijo de la leyenda.

¿Regresan los Guerreros de la Atlántida?

Hace unos meses Atlantis Junior hizo pareja con los Guerreros Laguneros y de inmediato los aficionados a la lucha libre recordaron cuando Atlantis padre formó con Último Guerrero a los Guerreros de la Atlantida, por lo que el Jr. no se negó a formar una agrupación, pero antes desea pedir consejos a su padre.

“Ni yo me espera esta alianza, fue en una función de relevos increíbles, me vi en el bando rudo y mandé a hacer un equipo negro (rudo), que la gente vuelva a ver esos grandes colores, ese equipo elegante con el que salía mi padre cuando era rudo y dije ‘por qué no regresarle esos recuerdos a la afición’. Fue una noche única que la disfrute al 100 por ciento, al día siguiente fueron comentarios positivos y los fanáticos me decían que me volviera rudo y regresáramos a los Guerreros de la Atlantida, pero todavía no se hace oficial si Atlantis Junior se hace rudo o no”.

A pesar de que solamente lleva tres años como profesional, ya protagoniza funciones en la Arena México y en general en el CMLL, por lo que se atreve a señalar que si en su momento le toca verse las caras ante Místico, Volador o cualquier otro luchador de peso sin duda lo hará con la cara arriba.

“Como joven quiero dar el todo por el todo y demostrar que tengo las ganas y las aptitudes para enfrentar a un Místico, Volador, Soberano Jr., que también están en el bando técnico y poderme enfrentar a ellos cuando sea rudo. Es un tema importante para mi carrera y sobre todo que tengo el apoyo de mi papá y se lo agradezco al cien por ciento, el ha vivido muchos años de la lucha libre entonces tengo que consultarlo con mi papá para saber si me conviene hacer ese cambio en mi carrera o no”, añadió Atlantis Jr. en entrevista con La Razón.

Por último, recordó los días en que llegaban los Reyes Magos y aseguró que “son fechas increíbles, siempre mis regalos estuvieron como los pedía; a veces pedía cosas de lucha libre, pues es mi pasión y ahora que soy luchador profesional estoy cumpliendo uno de mis sueños. Siempre he tenido el gusto de la lucha libre y siempre me porté súper bien y ahora lo que le pido a los Reyes es salud y mucho trabajo”.

