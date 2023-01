Me considero un luchador ágil y a esa ventaja le puedo sacar provecho: Panterita del Ring Jr.

La Arena México se viste de gala este viernes 27 de enero para albergar una nueva edición del Torneo Reyes del Aire del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en el que Panterita del Ring Jr. será uno de los 10 participantes.

De cara a este evento, Panterita del Ring Jr. aseguró que una de sus fortalezas principales es su agilidad arriba del ring, lo que considera que le puede da ventaja sobre el resto de los participantes.

“El público me ha considerado un luchador aéreo. Creo que hay varios luchadores que también lo son, entonces creo que va a ser un buen choque de vuelos, de llaves, va a haber muy buenos contrincantes. Creo que también soy un luchador muy ágil, me considero ágil y esa ventaja la puedo llevar al combate para sacarle provecho”, resaltó el Ídolo Norteño en exclusiva con La Razón.

🔜

📍Arena México

🗓️ Viernes 27 de enero '23

🕣 8:30 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/bpSBzgfl0U



📺 𝙋𝘼𝙂𝙊 𝙋𝙊𝙍 𝙀𝙑𝙀𝙉𝙏𝙊:https://t.co/A8X0FmfjOX pic.twitter.com/JJx2Sr7mOM — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 26, 2023

El originario de Gómez Palacio, Durango, confesó que algunos de los estetas ante los que le gustaba medirse este viernes son Atlantis Jr. y Soberano Jr.

“Son luchadores estrellas, tengo que medirme contra ellos para saber mi nivel. Es una buena medida para demostrarme a mí mismo que puedo luchar contra ellos. Uno de los luchadores que me gustaría enfrentar es Soberano Jr., también Atlantis, creo que ahorita me gustaría luchar con los rudos como Templario, Bárbaro Cavernario, Gran Guerrero”, admitió.

Panterita del Ring Jr. resalta apoyo de la afición

El Ídolo Norteño agradeció los mensajes que a diario le mandan los aficionados, situación que lo motiva más para dar lo mejor de sí arriba del ring y tener el mejor desempeño posible en el Torneo Reyes del Aire.

“Es una oportunidad que no la debo desaprovechar, el Consejo Mundial de Lucha Libre está confiando en mí, creo que no puedo defraudar tampoco a mi gente, cada día recibo mensajes de apoyo, de motivación, los leo todos. Me siento muy motivado, estoy muy confiado en que puedo hacer un bien papel en esta función y voy a entregar todo mi repertorio de vuelos y lances de castigos para lograr ese objetivo”, subrayó.

Panterita del Ring Jr. concluyó diciendo que para este año le gustaría pelear por el campeonato mundial ligero, título que está en poder de Stigma, además de que también le agradaría que surgiera una atractiva rivalidad.

“Me gustaría mucho que Stigma me diera la oportunidad por el campeonato mundial ligero. También me gustaría alguna rivalidad, creo que ya estoy bastante maduro, para alguna rivalidad seria es muy importante. Es muy importante para mí, porque la gente se acuerda de los rivales duros que tuviste en tu carrera y también marcar una rivalidad con alguien sería muy bueno. Me gustaría este año entrar a la jaula sin salida, si llega a haber o tener un encuentro importante en mi carrera que nunca se me olvide”, finalizó.

EVG