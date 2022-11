Cada vez que subo al ring disfruto el momento: El Terrible

Este viernes 4 de noviembre, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continuará con sus funciones especiales del Día de Muertos, concretamente por el título de Rey del Inframundo entre Stuka Jr. Y El Terrible, quien en los últimos dos años resultó el ganador de este combate.

La Makina Ingobernable reconoció que no esperaba que Stuka Jr. fuera el ganador de la eliminatoria en la que se definió a su retador, en la que también participaron luchadores como Niebla Roja, Rugido y Esfinge. Sin embargo, el veterano esteta asegura que independientemente del resultado, no le pondrá las cosas fáciles a su contrincante de este viernes en la Arena México.

“La verdad me sorprendió, yo tenía en mente otros tres elementos distintos, esto quiere decir que el muchacho viene con toda la actitud, que tiene hambre, creo que quiere estar a la altura y es bueno. Siendo yo el campeón del inframundo, tampoco se la voy a dejar tan fácil, no se la voy a regalar. Gane o pierda, no se lo voy a dejar tan fácil”, resaltó El Terrible en exclusiva con La Razón.

Con una extensa trayectoria de dos décadas en el mundo del pancracio, el originario de Monterrey, Nuevo León, hizo énfasis en que lo principal para él es disfrutar cada una de las veces que esté arriba del ring, sin importar lo que ocurra.

“En cada encuentro al que salgo, siempre doy el máximo, no voy a pasear ni acariciar a nadie, voy a darle lo que se merece y a demostrar lo que es la lucha, creo que con el tiempo vas apreciando, madurando y saboreando cada encuentro. Gane o pierda lo saboreo, creo que es el momento de estar viviéndolo día a día, porque a veces pensar en qué momento, no sé si llegue, pero yo cada vez que subo al ring disfruto el momento del día. El viernes, gane o pierda, lo voy a disfrutar al máximo. Para mí importa más que la gente se lleve ese buen sabor de boca”, remarcó.

El veterano luchador de 46 años de edad admitió que las funciones especiales del CMLL con motivo del Día de Muertos están llenas de misticismo, por lo que subraya la importancia de disfrutar cada enfrentamiento.

“Para mí tiene mucho significado, porque varios compañeros se han adelantado. Es padre porque pienso que están todavía cuidándonos a los luchadores que salimos día a día a dar lo mejor de nosotros arriba del ring. Sabemos como subimos, pero no sabemos como bajamos. También es padre recordar a los seres queridos que estuvieron en las buenas y en las malas con uno, yo creo que para toda la gente que viene en ese evento tan especial es algo lleno de mucho misticismo, de ver a la Catrina, saber que estamos de paso, recordar que hay que vivir el momento, la hora, el minuto, yo creo que hay que vivirlo como si fuera el último y día a día salir avante”, concluyó La Makina Ingobernable.