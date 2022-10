CMLL presenta su función especial por el Día de Muertos en la Arena México

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) dio a conocer que se realizarán una cartelera y funciones especiales en la Arena México con motivo del festejo de Día de Muertos.

Todo comenzará el próximo 1 de noviembre, cuando se levará a cabo la eliminatoria para definir al retador por el título del Rey del Inframundo, evento en el que Panterita del ring, Esfinge, Dark Panther, Star Jr., Rey Bucanero, Sagrado, Niebla Roja, Dragón Rojo Jr. Rugido y Stuka Jr. buscarán su pase a la final.

Tres días más tarde, el 4 de noviembre, el luchador que resulte vencedor de esa eliminatoria enfrentará al Terrible por el título de Rey del Inframundo.

#CMLLInforma || 1, 4 y 6 de Noviembre serán los días de las funciones especiales de la gran celebración de #DiaDeMuertosCMLL en la Arena MÉXICO



Ese mismo día se realizará la caída de las máscaras para que figuras de la talla de Blue Panther, Princesa Sugehit y Último Guerrero volverán a portar sus máscaras por única ocasión.

La celebración del CMLL por el Día de Muertos llegará a su fin el 6 de noviembre con “la Función de las máscaras caídas”, en la que estarán estetas que perdieron su máscara y en este evento especial volverán a portarla.

Algunos de estos luchadores serán Cholo, Leono, Shockercito, Dragoncito, Mercurio, Pequeño Violencia, mientras que por las mujeres estarán Vaquerita, Princesa Sugehit y Amapola.

Sale a la luz el dineral que El Hijo del Santo cobra por función

El Hijo del Santo sigue el legado de una de las máscaras más icónicas de la historia de la lucha libre mexicana, esta herencia le ha traído varias rivalidades, una de ellas con el rudo Fuerza Guerrera, quien reveló entre otras cosas la gran suma de dinero que el técnico cobra por función.

Todo se debió a que Fuerza Guerrera, para el canal El Blog de la Lucha, explicó que El Hijo del Santo no lo quiere enfrentar en una lucha y advirtió a los promotores que quieren realizar este emparejamiento que debe ganar lo mismo que su rival.

"Aprovecho este espacio para decirle a los señores promotores que tanto quieren verme luchar contra ese señor. Si ustedes me quieren contratar para que luche con El Santo, me tienen que pagar los 100 mil o 150 mil pesos que cobra El Hijo del Santo, cumplirme las mismas exigencias que pone el señor y que me paguen por adelantado como él exige", reveló.

