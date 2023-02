Los IngoberChavez remamos ante las adversidades y siempre callamos bocas: Ángel de Oro

Ángel de Oro es uno de los luchadores más experimentados de la actualidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y el próximo 10 de febrero competirá en la fase eliminatoria del Torneo Increíble de Parejas, a celebrarse en la Arena México.

El originario de la Comarca Lagunera aprovechó la ocasión para resaltar el papel que desempeña la afición en este deporte y resaltar lo dura que puede llegar a ser en caso de que no se den los resultados deseados, ante lo cual resaltó la fortaleza de Los Ingobernables, mejor conocidos como los IngoberChavez, facción que integra junto con El Terrible y su hermano Niebla Roja.

“La lucha libre no es nada sin el público. El público hace la magia, coloca a los luchadores donde tienen que estar, te pueden hacer y deshacer si es que te dejas y esto último lo digo porque en nuestro caso, cuando éramos enmascarados mi hermano y yo teníamos a mucho público a favor y resulta que perdemos la máscara y de pronto el público nos da la espalda, pero nosotros no nos dejamos caer y ahorita no somos ni rudos ni técnicos, somos IngoberChavez, precisamente porque remamos ante las adversidades y siempre callamos bocas”, comentó Ángel de Oro en exclusiva con La Razón.

En alusión al Torneo Increíble de Parejas, donde hará equipo con Oráculo, el Luchador de 24 Kilates remarcó su calidad, pero al mismo tiempo aseguró que su principal defecto es que habla de más.

“Oráculo es un gran luchador, lo que tiene es que es muy hablador y que se confía demasiado. Me ha demostrado ser un gran luchador, pero creo que su principal defecto es lo hablador, eso lo hace caer en su propia soberbia. Y de los Chávez, ¿qué te puedo decir? Siempre la casta, la enjundia, remar ante las adversidades, la resistencia sobre todo, que es lo que hay que afinar si hay algo que afinar de aquí al torneo. Esos torneos son muy desgastantes y si en algo hay que preparar y afinar tuercas es en la resistencia que debemos tener los hermanos Chávez”, ahondó.

Ángel de Oro, campeón mundial de parejas del CMLL, dejó en claro que si bien el 2022 fue un gran año, en este 2023 cree que puede conseguir más éxitos al considerar que se encuentra en la plenitud de su carrera.

“El 2022 fue un año maravilloso y el 2023 inicia de igual manera, defendiendo los campeonatos mundiales de parejas. Ahorita con una rivalidad contra los extranjeros que se vienen presentando como son Rocky Romero y Oráculo. No sé qué pueda pasar, pero creo que estoy en plenitud. Mucha gente dice que es suerte, pero discúlpenme, no es suerte, sino que Ángel de Oro se ha encargado de trabajar todos los días para ello, para campeonatos y duelos estelares, para eventos como el torneo increíble de parejas y pienso seguir por esa misma línea”, subrayó.

Las metas de Ángel de Oro para el 2023

El Luchador de 24 Kilates compartió cuales son sus principales objetivos para el año en curso, entre los que aspira a se campeón mundial de tríos junto con El Terrible.

“La primera es lograr una gran consagración como el roster principal del CMLL. Sabemos que las cartas fuertes y estrellas son Místico, Volador, Último Guerrero, Atlantis, jóvenes que vienen empujando muy fuerte. Los Chávez ya estamos ahí, pero hay que mantenerse y ser el imán principal para la taquilla, no nada más de la México, sino también en las Arenas de la periferia. Lo siguiente que me gustaría es ser campeón mundial de tríos al lado de Terrible en cuanto se recupere, queremos buscar esa oportunidad ante los infernales, que son los campeones mundiales. Y sin duda cerrar el año como triple campeón creo que es una de mis mejores metas”, finalizó Ángel de Oro.

