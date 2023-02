Vienen muchas sorpresas, espero que sea de su agrado mi nueva transformación: Zeuxis

Después de cinco años fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Zeuxis volvió para beneplácito de sus aficionados. Marcela fue la encargada de darle la bienvenida a "El Puerto Rican Power", quien prometió que sorprenderá a sus seguidores en esta nueva etapa.

"Que estén pendientes en esta nueva etapa con el Consejo Mundial de Lucha Libre, vienen muchas sorpresas y sobre todo espero que sea de su agrado la nueva transformación que ha hecho Zeuxis arriba del ring", comentó Zeuxis en exclusiva con La Razón

La luchadora de 34 años de edad reconoció que no se esperaba que el público de la Arena México la recibiera tan bien, lo cual la motiva todavía más.

Una batalla femenil del más alto nivel tendremos esta noche cuando Marcela y Zeuxis se enfrenten en Match Relámpago de Amazonas.



📍Arena México

🗓️ 17 de febrero | 🕣 8:30 p.m.

🎟️ en taquillas y en:https://t.co/EGK1ODs75i



📺 https://t.co/A8X0FmeLZp pic.twitter.com/JrCxtns9H9 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 17, 2023

"La verdad muy contenta, nunca pensé que la gente me fuera a recibir con tanto cariño, como si no me hubiera ido nunca y estoy emocionada, creo que fue un paso increíble y regresar a mi casa, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta", ahondó previo a su lucha de este viernes 17 de febrero en la Arena México contra Marcela, la "Morenaza de Fuego".

"Creo que va a ser una de las luchas más aguerridas que hayan visto ya dentro de las Amazonas, porque definitivamente ella trae una trayectoria impresionante, pero yo también. No me quiero dejar y sobre todo creo que sí me quiso cobrar derecho de piso, le voy a demostrar que no tengo miedo y que estoy lista y preparada para cualquier reto y allá va a ser una piedra más en el camino", señaló en alusión a su combate contra Marcela.

Recuperar rivalidad con Princesa Sugehit, su principal meta

De cara a esta segunda etapa en el CMLL, "El Puerto Rican Power" reveló que su principal objetivo es retomar la rivalidad con Princesa Sugehit, a quien derrotó en el Aniversario 84 de la empresa en septiembre del 2017.

"Sobre todo, siempre lo he dicho, regresar a una rivalidad con Princesa Sugehit, pues después de esa máscara contra máscara que tuvimos en el aniversario no se nos dio ninguna revancha, así que creo que ese es el objetivo principal. A pesar de haberme llevado esa victoria, es una de las rivales con las que me encanta trabajar en el aspecto de disfrutar mi trabajo y sobre todo demostrarle a la gente que todavía tenemos mucho que dar nosotras dos", reconoció.

Finalmente, Zeuxis aseveró que este lustro fuera del CMLL le ayudó a adquirir más confianza, lo que espera que se refleje en esta nueva era.

"Creo que sobre todo el poder saber de mi capacidad de trabajo, creo que el conocerme un poquito más, tener mayor confianza en mí, que era lo que estaba buscando y la experiencia que agarré por fuera también va a ser algo que puede ayudarme mucho en esta nueva etapa dentro de la empresa", concluyó.

EVG