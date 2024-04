¿Sabías que Shocker usaba máscara? Así se veía el Mil por Ciento Guapo

En la lucha libre, Jair Soria Reyna, mejor conocido como ‘Shocker’, se convirtió un icono mexicano por su estilo y el carisma que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. Sin embargo, pocos recuerdan que sus primeros pasos en el cuadrilátero los dio con una máscara que ocultaba su identidad.

El 1000% Guapo debutó en los años 90 y se hizo un nombre en el ring, gracias a la herencia de su padre, Rubén ‘Pato’ Soria, quien fuera figura de la lucha libre en los años 60. Su primer gran éxito llegó en el torneo La Gran Alternativa de 1995, donde venció al difunto Silver King.

Durante sus primeros siete años como profesional, Shocker portaba una máscara con rayos en los costados. Aunque esto tuvo que cambiar en el 66 Aniversario del CMLL, cuando en un combate de Relevos Increíbles, haciendo pareja con Mr. Niebla, perdió su máscara frente a Atlantis y Villano III.

Tras la derrota, el entonces luchador de 27 años, tuvo que luchar contra su compañero en un enfrentamiento máscara contra máscara, perdiendo la suya ante Mr. Niebla en 1999.

No obstante, este desenlace no detuvo su carrera, pues consiguió las máscaras de luchadores como Kahoz y Rey Bucanero, y más tarde, le quitó la cabellera al Vampiro Canadiense en abril de 2003 en la Arena México.

Conquistó títulos como el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL y el Campeonato Nacional de Tríos.

Shocker se retira de la Lucha Libre

Shocker puso fin a carrera de 31 años arriba del ring debido a problemas de salud que requieren atención médica. Conocido como el "1000% guapo", Shocker ha dejado una huella imborrable en la escena de la lucha libre, habiéndose presentado en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en la Triple A.

En una entrevista con el canal de YouTube “Más Lucha”, el luchador compartió sus motivos detrás de esta decisión. "Dejo el ring por mis lesiones y por mi salud, no porque yo quiera. Lo hago por mi propio bien y porque me quiero mucho. Aparte, por ser 1000% guapo no es fácil", expresó el ícono del CMLL.

Una de las lesiones que más han afectado la carrera de Shocker es una complicación en su mandíbula, la cual sufrió durante una lucha con Diamante Azul (DMT Azul). A pesar de haberse sometido a cirugía, no siguió las recomendaciones médicas, por lo que requiere una segunda intervención quirúrgica.

"En este momento, primero que nada, quiero darle gracias a Dios porque me estoy rehabilitando, estoy esperando cirugía. Estoy en una etapa de mucha concentración, de mucha tranquilidad y de mucha paz, esperando que todo salga bien", compartió Jair Soria en declaraciones recopiladas por Récord.

mmt