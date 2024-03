El campeón mundial indiscutido de peso supermediano, Saúl 'Canelo' Álvarez, parece ser el objetivo principal del mundo de los puños; a pesar de que el tapatío se rehúsa a pelear David Benavidez, otros atletas también buscan tener la oportunidad de enfrentar al mexicano.

Uno de los nombres más sobresalientes es el del peleador de la UFC, Ilia Topuria, quien tras su victoria en UFC 298 contra Alexander Volkanovski, reveló en una entrevista para LaLiga Española sus planes acerca del retiro, afirmando que su objetivo es incursionar en el boxeo y enfrentarse al 'Canelo'.

El peleador hispanogeorgiano fue cuestionado sobre si preferiría enfrentarse a Álvarez Barragán en el Estadio Azteca o al irlandés Conor McGregor en el Santiago Bernabéu y el europeo respondió sin titubear que, debido a la magnitud del rival, se enfrentaría al púgil azteca.

A ver, es que pelear con 'Canelo' es mucho más grande que pelear con Conor, mucho más; sin lugar a dudas con 'Canelo' Ilia Topuria / LaLiga

Ilia Topuria quiere pelear contra 'Canelo' Álvarez

En una entrevista adicional con Partidazo de Cope, Ilia Topuria confirmó su intención de incursionar en el mundo del boxeo y expresó su deseo de enfrentar al considerado mejor boxeador de la actualidad, Saúl 'Canelo' Álvarez.

El reciente campeón de la UFC afirmó que no se retirará del deporte sin antes probar suerte en el boxeo, y en ese sentido, mencionó que sólo se subiría al cuadrilátero una o dos veces.

"100 por 100, no me voy a ir del deporte sin boxear. A ver, no haré muchas peleas, 1 o 2, seguro… número 1, con Canelo Álvarez, es el mejor del boxeo; el mejor de la UFC se tiene que enfrentar al mejor del boxeo, ¿no?", declaró el peleador hispanogeorgiano.

mmt