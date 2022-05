Carlos Alcaraz en sólo un año pasa del lugar 114 al 6 del ranking de tenis

El ascenso de Carlos Alcaraz ha sido meteórico. Hasta hace muy poco, el prodigio de 19 años disputaba torneos juveniles, hablaba extasiado sobre sus ídolos Rafael Nadal y Roger Federer, así como de su sueño de ser un Top 10 y coronarse campeón de Roland Garros y Wimbledon.

Se abrió paso entre los 120 mejores del mundo hace apenas un año y empezó a hacerse notar en los grandes torneos. Pasó del sitio 114 del orbe al 6 en tan sólo 365 días.

Pocos pudieron haber pronosticado el brillante presente del joven español. Dentro de unos días en París, Alcaraz estará entre los candidatos al título en el Abierto de Francia.

Alcaraz es la nueva sensación del tenis y el jugador en mejor forma del momento, visto como el sucesor de su compatriota Nadal.

Acaba de ganar el Abierto de Madrid para sumar su cuarto título, líder en la gira. Lo hizo tras encadenar victorias ante Nadal, el número uno mundial Novak Djokovic y el tres Alexander Zverev.

“En mis primeros torneos de pequeño en (su ciudad natal de) Murcia no me imaginaba que iba a llegar a ser campeón de Madrid”, dijo Alcaraz. “Mi vida era competir, me sigue gustando más competir que entrenar”.

Alcaraz se convirtió en el segundo jugador más joven en entrar al Top 10 y el segundo más joven que conquista dos torneos de la serie Masters 1000. Sólo Nadal lo logró a un edad más joven en 2005, cuando tenía 18 años.

“Ya lo puedo ver siendo un grande dentro de muy poco tiempo. Me gustaría poder tener el nivel en el que se encuentra ahora mismo. Creo que es uno de los mejores jugadores del mundo, sin mentirte. Lo ha confirmado con resultados consistentes, destacándose en los torneos más importantes. No se le puede desmeritar nada”, avisó Stefanos Tsitsipas, el quinto del ranking.

Carlos Alcaraz lidera la gira con 28 victorias este año, una más que Tsitsipas. Apenas ha sufrido tres derrotas: ante Sebastian Korda en Montecarlo, Nadal en Indian Wells y Matteo Berrettini en el Abierto de Australia.

Acaba de convertirse en el jugador más joven en la historia de la gira de la ATP que vence a tres de los cinco mejores del ranking en el mismo torneo, y el primero que elimina tanto a Nadal como a Djokovic en la misma cita en superficie de arcilla.

Djokovic y Nadal le elogiaron, con el serbio diciendo que era “impresionante que alguien tan joven pudiera jugar con tanta madurez y valentía”. Nadal señaló que España debe celebrar por tener a un jugador que brillará por mucho tiempo.

Alcaraz acaparó el lunes pasado las portadas de la mayoría de los diarios deportivos de España, eclipsando el derbi que el Atlético de Madrid y el Real Madrid disputaron el domingo.

Con una madurez que engaña a su edad, Alcaraz ha impresionado con un juego completo, en el que destaca el martillo de su devolución de derecha y la precisión para dejar pelotas en corto.

Alcaraz no jugará en Roma esta semana para recuperarse totalmente de la dolencia en el tobillo derecho que sufrió en los cuartos de final contra Nadal en la capital española.

Irá directo a Roland Garros, donde Nadal es el dueño del récord con 13 títulos, y sexto en el ranking, el mejor de su carrera. Alcanzó la tercera ronda en París en su debut el año pasado, perdiendo en sets corridos ante Jan-Lennard Struff.

“Este año creo que la gente me va a tomar como favorito, pero no me lo tomo como presión sino como motivación”, dijo Alcaraz. “Tengo ganas de ir a París a demostrar mi buen nivel en un Grand Slam. Este título me da mucha confianza para ir a Roland Garros con energía”.