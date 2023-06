Carlos Alcaraz se consagra en Queen’s Club y recupera el número 1 previo a Wimbledon

Carlos Alcaraz se proclamó el domingo campeón del torneo del Queen’s Club, adjudicándose su primer título en césped y de paso recuperó el número uno del ranking mundial para asegurarse ser el máximo cabeza de serie de Wimbledon el próximo mes.

Pese a altibajos en el primer set, Alcaraz derrotó 6-4, 6-4 a Alex De Miñaur para llevarse su quinto título del año y el 11mo de su carrera.

La más reciente consagración del español de 20 años le permite desplazar Novak Djokovic en lo más alto del ranking de la ATP y confirma al campeón del Abierto de Estados Unidos como un rival de peso para destronar al serbio en Wimbledon. Alcaraz sucumbió en la cuarta ronda ante Jannik Sinner el año pasado.

Carlos Alcaraz durante el campeonato del ATP en el Queen ´s Club Foto: AP

“Las opciones para Wimbledon no cambian mucho. Va Novak", dijo Alcaraz. “Ahora me siento mejor que hace una semana, eso es obvio”. "Recuperar el número uno te da motivación y confianza extra. Pero no cambiaría mucho si lo hubiese jugado como el número dos”, añadió.

La final del domingo fue la primera de Alcaraz en hierba, y apenas el tercer torneo que disputa en la superficie en su corta carrera. Tuvo que borrar dos bolas de quiebre en el octavo juego del primer set, quebró en el siguiente y luego sacó para apuntarse la manga.

Carlos Alcaraz durante el Abierto de Francia 2023. Foto: AP

Alcaraz se llevó la única bola de quiebre en el segundo parcial, en la que su rival australiano cometió un doble falta, y selló el título con su primera bola de partido, cuando De Miñaur mandó larga una devolución.

“Para mí, significa mucho ganar este torneo en la primera vez que lo disputo. Es fantástico. He estado a un gran nivel en hierba”, afirmó Alcaraz. “Llevo viendo este torneo desde que empecé a jugar al tenis. Muchas leyendas han ganado aquí y ver mi nombre rodeado de grandes campeones es increíble”.

aar