Carlos Salcedo rompe el silencio después de la muerte de su hermana con un enternecedor mensaje

El futbolista tapatío Carlos Salcedo rompió el silencio poco más de una semana después de la muerte de su hermana Paola Salcedo, con un reflexivo y emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

En una de sus instastories, el todavía jugador de Cruz Azul compartió un mensaje tomado de una cuenta de una psicóloga, el cual habla de aceptar el dolor y aceptar la realidad de las cosas para comenzar de nuevo las veces que sean necesarias.

"Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso, no te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto, recuerda que nadie sana de la noche a la mañana", comienza el mensaje que compartió Carlos Salcedo.

El mensaje que compartió Carlos Salcedo en una de sus instastories. Foto: Instagram de Carlos Salcedo @csalcedojr

Paola Salcedo, quien tenía 29 años de edad, falleció el pasado 29 de junio luego de haber sido víctima de un ataque armado en Huixquilucan, Estado de México.

"Sé paciente contigo mismo, con tu proceso, recuerda que no se trata de olvidar lo que viviste, sino de aceptar esa nueva realidad, pero aceptar no es borrar esas memorias, as abrazarlas como parte de lo que viviste, para entonces darte la oportunidad de recibir lo que realmente mereces, así que llénate de amor propio y empieza de nuevo las veces que sean necesarias", concluye el mensaje que compartió Carlos Salcedo en sus historias de Instagram.

Vinculan a proceso a presuntos responsables de la muerte de Paola Salcedo

En la última audiencia llevada a cabo en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, José Ivan "N" y Miguel Ángel "N" fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio calificado de Paola Salcedo, hermana del futbolista tapatío Carlos Salcedo.

Durante la audiencia, el juez de control determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria; además de que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual había sido impuesta anteriormente a los dos detenidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene la hipótesis de que el móvil del crimen fue un intento de robo, pues la víctima se habría resistido a ser despojada de sus pertenencias momentos antes de abordar su vehículo.

En alusión a las especulaciones acerca de un posible móvil diferente, la fiscalía no ha encontrado evidencia que respalde estas teorías, por lo que, de momento, se descarta cualquier participación de familiares de la víctima en el crimen, como se ha llegado a mencionar en historias de Instagram de la implicada.

EVG