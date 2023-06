La Casa de los Famosos México: Poncho de Nigris tuvo tremendo altercado con una figura de Tigres por una pelea (Video)

Ahora que Poncho de Nigris está en La Casa de los Famosos México decidió contarle a sus compañeros un aparatoso incidente con el hijo de un jugador de los Tigres de la UANL, en el que el primogénito del famoso se enfrascó en una riña con el de Luis Quiñones.

El menor de los De Nigris se dijo avergonzado por platicar la anécdota, pero reveló que fue con el hijo de Luis Quiñones, resaltando que el infante también tiene muy buenas habilidades para el balompié.

Ambos niños estaban en un parque común cerca de sus casas, el problema se salió de control cuando el hijo del de la UANL le metió tres goles al de De Nigris y se los festejó efusivamente, situación que molestó a Ponchito (hijo de Poncho De Nigris).

“Ponchito agarró una piedra y se la aventó por instinto. Lo regañé bien a… Voy a la casa de Quiñones, con su hijo, y estaban todos los colombianos, y le digo: 'Oye, tuve aquí un percance con Ponchito y le aventó una piedra y fue un accidente, no sé si necesita que lo cosan, chécale'”, reveló el participante.

Luis Quiñones no tomó de buena forma el agravio

Poncho confesó que el niño al que agredió su hijo sí tenía sangre y que el futbolista de los Tigres no lo recibió con agrado cuando lo acompañó a su casa, pues sólo le abrió la puerta y le dijo al joven que se metiera; posteriormente se enteró que recibió dos puntadas.

“Ya enojado, no me dijo 'pásale', pero lo checó y le dije 'es que son cosas de niños' y él respondió 'todo bien'. Como que no me dijo 'pásale', pero ya lo llevaron y le dieron dos puntadas, pero sí es una pin…vergüenza llegar (como papá) y explicar todo”, finalizó su historia.

Los participantes le dieron sus puntos de vista, pero para Poncho de Negris y Ponchito sólo quedó en una anécdota.

