Chabelo y el América, un amor especial que surgió inesperadamente

Xavier López 'Chabelo', el amigo de todos los niños, murió este sábado a los 88 años de edad y dejó un hueco en el corazón de las familias mexicanas, pues durante años fue uno de los personajes más icónicos de la televisión.

'Chabelo', además de ser un gran humorista, era uno de los más fieles seguidores del Club América, equipo que lo enamoró de manera inesperada cuando tenía tan solo nueve años de edad.

🧒 Que pases un gran domingo en familia, como Chabelo cada domingo.

🔸#SOMOSAMÉRICA 🔹 pic.twitter.com/lGnsIflD7Q — Club América (@ClubAmerica) July 5, 2020

"Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años. Vendía cigarros en el hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Tenía amigos que hablaban mucho de futbol, era interesante oírlos", indicó el comediante en entrevista con CNN.

'Chabelo' recordó que su amor por las Águilas inició cuando vendía cigarros en la calle y fue gracias a sus amistades de ese entonces, pero lo que terminó por hacerlo un gran fan fue que el América se convirtió en el primer equipo que veía jugar futbol.

"Mis amigos y mis compañeros me llevaron a ver un partido porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue a América contra un equipo español y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista", detalló.

En 2020, el cuadro de Coapa compartió una foto de Chabelo en las instalaciones azulcremas con los exjugadores Germán Villa y José Antonio 'Gringo' Castro.

