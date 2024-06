'Chaco' Giménez le pone un alto a Oswaldo Sánchez y a cualquiera que hable mal del 'Bebote'

Después de la desastrosa derrota de la Selección Mexicana ante Uruguay en su primer partido de preparación de cara a la Copa América 2024, Oswaldo Sánchez juzgó fuertemente a Santiago Giménez, debido a que el delantero aún no ha demostrado ser el referente que necesita el Tricolor en el ataque.

"Que regrese Henry (Martín) depende sólo de Santiago Giménez. Porque hay que decirlo; no ha marcado muchos goles en Europa en una liga en donde no hay equipos trascendentes como el de él", condicionó el exarquero.

Santiago Giménez con poca participación en Selección Mexicana Foto: Mexsport

En respuesta a estos comentarios, Christian Giménez defendió a su hijo, argumentando que las oportunidades que ha tenido el 'Bebote' en la Selección Nacional deben de tomarse en cuenta y no hacer comparaciones a la ligera.

"Todos ponen 15 partidos y dos goles, pero de esos 15 partidos tiene 593 minutos y de eso no habla mucha gente porque todo el mundo le tira", comentó el 'Chaco', refiriéndose a la estadística del joven delantero.

Santiago Giménez es acusado injustamente por la prensa

El ídolo cementero lamentó que Santiago sea señalado como el responsable del mal paso del combinado azteca, señalando que su hijo ha luchado por tener un lugar en el equipo nacional y que ahora debe demostrarlo en el campo.

Más allá de que sea mi hijo; él hizo méritos para estar en la Selección Christian Giménez / Fox Sports

"Si recibe o no (la oportunidad) al final es merecido, él estuvo buscando eso, después lo tiene que demostrar y eso ya depende del jugador y eso está bien", aclaró el exfutbolista.

Santiago Gimenez y Jaime Lozano conversan en el juego entre Uruguay y México Foto: Mexsport

'Chaco' Giménez pide un respiro para Santiago

'Chaco' Giménez cerró sus comentarios pidiendo que se deje jugar al 'Bebote' sin la presión innecesaria de las críticas. El exfutbolista y padre del delantero del Feyenoord se mostró molesto por la negatividad que rodea a los jugadores jóvenes, especialmente aquellos que buscan sobresalir en el extranjero.

"Yo escucho mucho que hablan otros exjugadores, que hablan y le tiran y la verdad que no me sorprende, pero pareciera que hacer 50 goles en Europa es ‘te regalaron eso’, y no, déjenlo al chico. Ese es el gran problema que somos tan negativos y los mismos exfutbolistas mandamos el mensaje", declaró el exmediocampista.

El exjugador de la Máquina, destacó que el camino de un futbolista está lleno de altibajos y que la maduración y consolidación en la Selección Nacional requieren tiempo y confianza.

'SANTI HIZO MÉRITOS SUFICIENTES PARA ESTAR EN SELECCIÓN'💥



Santiago Giménez se ganó su lugar en el Tri y @chaco_81 pide que dejen a Santi trabajar a gusto porque nadie le ha regalado nada y pide que apoyen a todos los jóvenes.



