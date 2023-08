Champions League 2023: Conoce todos los Grupos, las fechas y lo que debes saber del torneo europeo

El sorteo más importante de Grupos a nivel mundial, la Champions League, se llevó a cabo con grandes sorpresas y enfrentamientos en la primera fase del campeonato.

Para muchos será un torneo totalmente distinto, pues grandes estrellas no estarán presentes en este campeonato que se caracteriza por tener a los mejores futbolistas del mundo, pero después de mucho años no se podrá observar a Lionel Messi, Neymar, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, entre muchos otros.

Para esta Champions League se contará con la presencia de cuatro mexicanos, al menos que pase algo diferente en las últimas horas del mercado de fichajes, pues aún hay opciones de que futbolistas aztecas puedan cambiar de equipo.

Jorge Sánchez con el Porto de Portugal y Santiago Giménez con el Feyenoord son los futbolistas seguros en disputar la Champions League, pero el Tecatito con el Sevilla y el Chucky con el PSV (si sí se hace el pase) serían los otros en encarar el campeonato.

La ceremonia se realizó en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde el monarca Manchester City supo quiénes son sus oponentes en busca del bicampeonato.

La Champions League está a unos días de arrancar. Foto: Champions League

Así quedaron los Grupos de la Champions



Bayern Munich (ALE)

Manchester United (ING)

Copenhague (DIN)

Galatasaray (TUR)

Grupo A



Sevilla (ESP)

Arsenal (ING)

PSV Eindhoven (NED)

Lens (FRA)

Grupo B



Napoli (ITA)

Real Madrid (ESP)

Sporting Braga (POR)

Unión Berlín (ALE)

Grupo C



Benfica (POR)

Inter de Milán (ITA)

FC Salzburgo (AUS)

Real Sociedad (ESP)

​ Grupo D



Feyenoord (NED)

Atlético de Madrid (ESP)

Lazio (ITA)

Celtic (ESC)

Grupo E



PSG (FRA)

Borussia Dortmund (ALE)

AC Milan (ITA)

Newcastle (ING)

Grupo F



Manchester City (ING)

RB Leipzig (ALE)

Estrella Roja (SER)

Young Boys (SUI)

Grupo G



Barcelona (ESP)

Porto (POR)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Royal Antwerp (BEL) Grupo H

¿Cuándo inicia y termina la Champions?

La fase de grupos de la Champions League 2023-2024 está programada para ponerse en marcha el próximo 19 de septiembre, cuando se efectúen los primeros encuentros correspondientes a la fase grupal.

Las 32 escuadras fueron divididas en ocho bombos de cuatro integrantes cada uno. Como ya tiene varios años ocurriendo, en un sector no puede haber dos o más equipos de una misma liga.

La final de la Champions League se llevará a cabo el 1 de junio de 2024 y el Manchester City desea ser el equipo que llegue hasta dichas instancias y convertirse en bicampeón.

Aunque no se tocó el tema de Luis Rubiales y Jenni Hermoso, la entrenadora del año Sarina Wiegman dio una palabras asegurando que no son momentos muy buenos y que es necesario felicitar a la Selección de España de la cuál no se habla de su gran logro.

Quien también tuvo palabras relacionadas a dicha situación fue la jugadora del año Aitana Bonmatí, resaltando que ella como todas las futbolistas en el mundo apoyan a Jenni Hermoso y a todas las atletas que sufran de abuso de poder y faltas de respeto por parte de las autoridades.

Jornada 1: 19/20 de septiembre de 2023

Jornada 2: 3/4 de octubre de 2023

Jornada 3: 24/25 de octubre de 2023

Jornada 4: 7/8 de noviembre de 2023

Jornada 5: 28/29 de noviembre de 2023

Jornada 6: 12/13 de diciembre de 2023

Octavos de final: ida el 13/14/20/21 de febrero y vuelta el 5/6/12/13 de marzo de 2024

Cuartos de final: ida el 9/10 de abril y vuelta el 16/17 de abril de 2024

Semifinales: ida el 30 Abril/1 de mayo y vuelta el 7/8 de mayo de 2024

Final: 1 de junio de 2024



Los galardonados por la UEFA

Pep Guardiola - Mejor entrenador

​Sarina Wiegman - Mejor entrenadora

Aitana Bonmatí - Mejor jugadora del año

Erling Haaland - Mejor jugador del año

daho