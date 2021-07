Checo Pérez cae al quinto lugar en la tabla de pilotos

No fue un buen domingo para Checo Pérez y Red Bull. La escudería austriaca por primera ocasión en toda la Temporada 2021 no pudo hacer puntos, pues Max Verstappen abandó el Gran Premio de Gran Bretaña en la primera vuelta, después de tener un contacto con Lewis Hamilton, quien fue penalizado con 10 segundos, pero aun así se logró llevar el primer lugar de la competencia y acortar distancia con Max, pues ahora solamente está a ocho unidades en la tabla de pilotos.

Hablando de dicho rubro, el mexicano Checo Pérez además de que no pudo hacer puntos en el circuito de Silverstone perdió dos posiciones en el driver standing, pues a esta carrera llegó con 104 unidades y se quedó con las mismas, pero Lando Norris, de McLaren, y Valtteri Bottas, de Mercedes, si lograron sumar y ahora son tres y cuatro, respectivamente.

El originario de Jalisco rescató un punto por tener la vuelta más rápida de la carrera, pero eso no impidió que terminara en el sitio 16, su peor puesto desde que viste los colores de Red Bull.

“Me alegro de estar bien. Me siento muy decepcionado por haber salido de esta manera. La sanción no nos ayuda y no hace justicia a la maniobra peligrosa que Lewis hizo”, dijo Verstappen.

“Todo el mundo va a tener una opinión diferente y a mí no me importa especialmente lo que la gente piense. Simplemente hago lo que hago y estoy muy agradecido”, mencionó Lewis.

La próxima carrera de Fórmula 1 es el 1 de agosto en el Gran Premio de Hungría y si Red Bull quiere retomar la ventaja tanto en tabla de pilotos como de constructores tendrá que hacer sumar a sus dos volantes.