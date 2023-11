Chiefs vs Eagles: Padres de Taylor Swift y Travis Kelce se conocerán en el juego de la NFL

Taylor Swift y Travis Kelce son la pareja de moda en el mundo deportivo y del entretenimiento, y este lunes en el juego de la NFL su relación dará un paso importante hacia adelante, pues sus padres se conocerán.

Taylor Swift ya conoce a la mamá de Travis Kelce, Donna Kelce, pero esta noche en Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs, será cuando los papás de la artista y del tight end por fin convivan juntos.

De acuerdo con el medio Entertainment Tonight Donna y Ed Kelce, padres de Travis, así como Andrea y Scott Swift, padres de Taylor, estarán juntos en el juego de la Semana 11 de la NFL entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

Travis Kelce estará de regreso en los emparrillados luego de una breve pausa para asistir a un concierto de Taylor Swift en Argentina, en donde la cantante cambió la letra de una de sus canciones más famosas para dedicarla al ala cerrada de los Chiefs.

Una de las canciones de Swift se llama Karma y la artista estadounidense modificó la letra: "Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me" (Karma es el tipo de los Chiefs que viene directo a casa conmigo). Dijo haciendo referencia a su relación con Kelce, receptor de Kansas City.

Desde hace meses que se rumoraba de la relación entre el jugador de la NFL y la cantante, pero recientemente se han dejado ver cada vez más juntos, en citas, compartiendo momentos juntos y hasta dándose un beso, lo que confirma que mantienen algo más que una amistad.

Los Kelce acaparan atención en reedición del Super Bowl



Buena suerte al ir hacia alguna parte en estos días sin haber escuchado o visto algo acerca del centro de los Philadelphia Eagles Jason Kelce o su hermano menor, Travis Kelce, el tight end estrella y campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs.

El primero fue etiquetado recientemente como uno de los “hombres más sexys del mundo” por la revista “People”. El último está saliendo con la superestrella pop Taylor Swift.

Juntos son los anfitriones de uno de los podcasts más escuchados en Estados Unidos, cediendo sus voces a un álbum navideño sobre Philadelphia y han trascendido la NFL para convertirse en íconos de la cultura pop bajo su propio peso. Incluso la matriarca de la familia, Donna Kelce, se ha convertido en foco de anuncios comerciales en los últimos 12 meses.

Todo aceleró desde que los Chiefs remontaron para derrotar a los Eagles y alzar el Trofeo Lombardi en febrero. Desde ese entonces fue cuando muchos fanáticos del futbol americano se engancharon a su podcast, “New Hights, con Jason y Travis Kelce”, donde el dúo brindaba un vistazo sobre sus vidas detrás del casco.

Los Kelces relatan acerca de todo, desde lo que ocurrió esa semana en la NFL hasta lo que ha sucedido en el mundo de la televisión y entretenimiento, todo con un estupendo sentido del humor.

Los hermanos Kelce, pese a que juegan en dos de las posiciones menos vistosas en el futbol americano, no hay duda de que han atraído a innumerables fanáticos del deporte con sus actividades extracurriculares.

Los Eagles marchan 8-1 como líderes en la NFC al abrir esta semana, mientras que los Chiefs están 7-2 y en la cima de la AFC. Aunque ambos equipos tienen mucho camino todavía por recorrer, no sorprendería si llegan a toparse nuevamente en Las Vegas para el Super Bowl.

