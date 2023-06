Chivas y América pierden una joven promesa por no llegarle al precio; FC Juárez lo quiere a cualquier costo

El mercado de fichajes en la Liga MX se sigue moviendo y la mayoría de los equipos están en búsqueda de un delantero, tanto así que Chivas, América y Juárez están peleando por el mismo jugador. El reciente Torneo Maurice Revello fue una vitrina para exponer a los jóvenes talentos mexicanos, entre ellos Luca Martínez Dupuy, atacante mexicoargentino que estaría por llegar al campeonato mexicano.

Dupuy es un futbolista nacido en México, pero que juega en el Club Rosario Central de la Primera División de Argentina, al ser de padres de la nación sudamericana. El jugador afirmó que había una posibilidad de llegar a Chivas, ya que el Rebaño había mandado una primera oferta al equipo rosarino, sin embargo, esta fue rechazada.

#BravosxFSMX



Bravos está interesado en el delantero Luca Martínez, sin embargo, hay varios equipos de México que también quieren hacerse de sus servicios. @FOXSportsMX @CentralFOXMX pic.twitter.com/sXSqfQCWGr — Jaqueline Almodovar (@JaquelineAlmod1) June 15, 2023

“Sí, hay una posibilidad (de fichar con Chivas), pero yo me mantengo al margen y me enfoco en lo mío que es entrenar y mejorar cada día; ellos (representantes) se encargan del resto. Esperemos qué pasa en estos días”, dijo el jugador.

El periodista César Merlo comentó que la oferta de Chivas fue por el 75 por ciento de la carta del jugador y 800 mil dólares, la cual el equipo consideró baja y las negociaciones ya no continuaron. Juárez entró a la contienda por un 70 por ciento de los derechos federativos del jugador y según Fernando Esquivel sólo están definiendo el coste total.

🚨🐴 Negociaciones avanzadas entre Juárez y Rosario Central por Luca Martínez Dupuy en Transferencia Definitiva.



Se puede saber que ya hay acuerdo con Agente/Jugador.



Están por definir el coste total y afinar detalles de pagos y, posible, % x venta futura a Europa.



MUY CERCA. pic.twitter.com/t4LqvjrIwP — Fernando Esquivel 🐦 (@fer_esquivel22) June 30, 2023

Luca Martínez Dupuy, emocionado por jugar en México



Dupuy es parte de las Selecciones inferiores de México desde 2020 y en una entrevista con Bolavip, el jugador refrendó su compromiso con el Tri por ser los primeros en fijarse en él para estar en un representativo nacional.

“Hoy en día sueño con poder ganar un Mundial, después subir a Sub-23, ganar otro Mundial y posteriormente seguir con la mayor y ganar el Mundial. Yo voy por todo. Estoy comprometido al cien por ciento con México porque a tantos kilómetros de distancia fueron los primeros que se fijaron en mí y me dieron la oportunidad.”, sentenció el mexicoargentino.

El delantero había externado su interés por jugar en la Liga MX, incluso la moneda que soltó al aire fue poder sumarse a las filas del América, equipo que también estaba interesado en sus servicios para el Apertura 2023, pero no llegó a más.

"Me motiva mucho, esperemos a ver qué pasa. Me han dicho que hay una posibilidad. yo siempre he querido jugar en mi país, sería un orgullo", comentó Dupuy al respecto.

mmt