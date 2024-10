Chivas: Fernando Gago y su esposa responden tras acusaciones de dejar casa destrozada en México

Verónica Laffitte, esposa de Fernando Gago, rompió el silencio luego de que el exdirector técnico de Chivas fue acusado de dejar en mal estado la casa que el argentino rentó para vivir con su familia en Guadalajara durante su etapa al frente del Rebaño.

El comunicado Juan Etchegoyen dio a conocer en el programa 'Mitre Live' que platicó con la pareja del nuevo entrenador de Boca Juniors, quien le reveló que su esposo y ella ya iniciaron acciones legales contra la persona que hizo tales acusaciones, pues aseguró que las mismas son falsas.

"Ella decide salir a desmentir todo este disparate y lo hace de la siguiente manera. Me dice 'Esta señora salió a decir algo que es mentira y ya le iniciamos con Fernando acciones legales', eso es lo que me dice Verónica. No solamente afirma que todo esto es mentira sino que redobla la apuesta y asegura que ya le iniciaron acciones legales", comentó el periodista.

El comunicador también señaló que la esposa del extimonel de Chivas le pidió que confiara en su palabra y en la del ahora estratega del conjunto xeneize, al que llegó después de nueve meses de haber llegado a la Liga MX.

"Yo no puedo creer que llegamos al punto de tener que salir a aclarar lo que dice una señora sobre los inquilinos que tuvo en su casa durante algún tiempo, lo único que voy a decir es lo que me dice Verónica, ella me pide que lea su palabra y la palabra incluso de su familia, de Fernando", agregó.

¿Cuáles fueron las acusaciones contra el exDT de Chivas?

Una usuaria en Instagram aseveró que Fernando Gago y su familia dejaron en condiciones deplorables la casa que rentaban en el fraccionamiento Puerta Las Lomas en Guadalajara, Jalisco.

"Al recibirla encontramos que estaba en condiciones deplorables: los sillones cubiertos de excremento de perro, el mármol de las mesas tallado, el tapiz arruinado por la orina de sus perros y los aires acondicionados retirados", acusó la persona que le rentó su propiedad al argentino durante su estancia en el banquillo de Chivas.

Fernando Gago dejó la dirección técnica del Guadalajara a falta de seis jornadas para que termine la fase regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El bonaerense había asegurado días antes que ningún club se había acercado a él.

#LOCAL 🔴| En Instagram una usuaria acusa que Fernando Gago Ex-Entrenador de @Chivas dejo muy cochina la casa donde vivió en Guadalajara y que además se llevó algunas cosas que no eran de él como el Aire Acondicionado.



¿Será real? 🤔🤔 pic.twitter.com/yeHlJafCmp — Libro Negro (@Libro_negro_) October 15, 2024

¿Cuántos partidos ganó Chivas con Fernando Gago?

Fernando Gago estuvo al frente de las Chivas desde la Fecha 1 del Torneo Clausura 2024 hasta la decimoprimera jornada del Apertura 2024, periodo en el que también dirigió cotejos de Leagues Cup y Concachampions.

En total, el exjugador del Real Madrid dirigió 38 partidos al Guadalajara en toda clase de competencias. El saldo fue de 17 triunfos, nueve empates y 12 derrotas.

Fernando Gago guió a Chivas a las semifinales de la Liga MX en el Clausura 2024, pero los rojiblancos fueron eliminados por el América, mismo equipo que los dejó fuera en los octavos de final de la Concachampions.

