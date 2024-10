Chivas: Fernando Gago NIEGA contactos con Boca Juniors tras derrota ante Atlas y abandona conferencia

El entrenador argentino de Chivas, Fernando Gago, negó tajantemente haber tenido contactos con la directiva de Boca Juniors después de la derrota del Rebaño en el clásico tapatío contra el Atlas en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

"Yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve ningún contacto, ni yo ni gente de mi entorno", respondió el estratega sudamericano en la conferencia de prensa posterior al encuentro celebrado en el Estadio AKRON.

Momentos después, otro reportero insistió en el tema y le preguntó a Fernando Gago si podía asegurarle a la afición de Chivas que se quedaría hasta el final del torneo. El periodista le preguntó si sería capaz de tirar por la borda el proyecto del Guadalajara para irse a Boca Juniors.

Fernando Gago, parece actuar molesto, luego de ser excesivamente cuestionado por su salida a Boca Juniors, dejando en claro que desconoce todo tipo de informaciónhttps://t.co/XlZt9WE4QC pic.twitter.com/8xzyiw4tnG — De10Sports (@De10Sports) October 6, 2024

"Pero si no tengo nada, ¿qué quieres que te diga? No tengo ninguna oferta, no tengo nada, no entiendo", dijo un tanto desconcertado y molesto Fernando Gago, quien posteriormente se levantó de su lugar para dar fin a una muy breve conferencia de prensa.

Las declaraciones de Fernando Gago generan incertidumbre, debido a que en ningún momento afirmó categóricamente que permanecerá en el timón de Chivas hasta que concluya la participación del equipo en el Apertura 2024.

Afición de Chivas abuchea a Fernando Gago

La afición de Chivas lanzó un sonoro y brutal abucheo hacia el director técnico Fernando Gago momentos antes del duelo de la Fecha 11 del Apertura 2024 de la Liga MX contra Atlas, esto en medio de los rumores que señalan que el argentino se irá del equipo rojiblanco.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que el estratega sudamericano se baja del autobús del Guadalajara y mientras camina hacia los vestidores del Estadio AKRON pasa por un pasillo en el que es abucheado por seguidores del Rebaño.

Fernando Gago esbozó una sonrisa y bajó la cabeza ante la reacción y el recibimiento de la afición de Chivas, que está molesta con el argentino por su inminente salida del club para convertirse en el nuevo timonel de Boca Juniors.

EVG