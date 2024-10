Liga MX: Fernando Gago recibe BRUTAL abucheo de la afición de Chivas en el Estadio AKRON (VIDEO)

La afición de Chivas lanzó un sonoro y brutal abucheo hacia el director técnico Fernando Gago momentos antes del duelo de la Fecha 11 del Apertura 2024 de la Liga MX contra Atlas, esto en medio de los rumores que señalan que el argentino se irá del equipo rojiblanco.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que el estratega sudamericano se baja del autobús del Guadalajara y mientras camina hacia los vestidores del Estadio AKRON pasa por un pasillo en el que es abucheado por seguidores del Rebaño.

Fernando Gago esbozó una sonrisa y bajó la cabeza ante la reacción y el recibimiento de la afición de Chivas, que está molesta con el argentino por su inminente salida del club para convertirse en el nuevo timonel de Boca Juniors.

Con un sonoro abucheo los #chivahermanos recibieron a Fernando Gago aún técnico de @Chivas y que al término de este #ClasicoTapatio partirá a @BocaJrsOficial pic.twitter.com/puBn2gwnnp — quiero tv (@quierotv_gdl) October 5, 2024

El cotejo ante los rojinegros es el segundo en fila para el Rebaño como local en el Estadio AKRON, donde en la Fecha 10 empató 1-1 con los Rayados del Monterrey.

Fernando Gago asegura que se queda en Chivas

En la víspera del clásico tapatío contra Atlas, el entrenador argentino de Chivas, Fernando Gago aseguró que ni Boca Juniors ni algún otro club le hizo un ofrecimiento, esto luego de que en el transcurso de la semana circuló el rumor de que había llegado a un acuerdo con los Xeneizes.

"Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado, no sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo", respondió Gago en entrevista con Telemundo.

"No me contactó nadie, yo no tuve contacto con nadie de ningún club", insistió el aún timonel de Chivas ante el cuestionamiento de Miguel Gurwitz.

EVG