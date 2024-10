Chivas: ¡SE QUEDA! Fernando Gago niega ofrecimiento de Boca Juniors: "Yo tengo contrato con el club"

En la víspera del clásico tapatío contra Atlas, el entrenador argentino de Chivas, Fernando Gago aseguró que ni Boca Juniors ni algún otro club le hizo un ofrecimiento, esto luego de que en el transcurso de la semana circuló el rumor de que había llegado a un acuerdo con los Xeneizes.

"Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado, no sé de dónde salen estas informaciones. Para mí fue muy tranquila la semana de trabajo", respondió Gago en entrevista con Telemundo.

"No me contactó nadie, yo no tuve contacto con nadie de ningún club", insistió el aún timonel de Chivas ante el cuestionamiento de Miguel Gurwitz.

Sin embargo, Fernando Gago dejó un poco de dudas, pues no afirmó de manera tajante que independientemente del resultado en el clásico tapatío contra Atlas seguirá en el timón del Guadalajara.

"Esto está muy claro. Hoy perdemos cinco partidos y puede ser que no esté más, puede ser que esté siete años acá. Yo siempre vivo el hoy, soy muy claro con el club, tengo una comunicación constante y las cosas son muy claras. No sé por qué se instaló este rumor", concluyó Fernando Gago.

