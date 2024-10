Chivas: Veljko Paunovic lanza dura crítica contra el 'Piojo' Alvarado por su agresión a periodistas

Veljko Paunovic, exdirector técnico de Chivas, reprobó el acto realizado por Roberto Alvarado contra los periodistas y lanzó un fuerte mensaje contra el 'Piojo', quien está en el ojo del huracán por el petardo que lanzó en la sala de prensa del equipo tapatío.

El actual entrenador de los Tigres de la UANL dejó en claro que siempre le da mucha importancia al tema disciplinario y aseguró que en una conducta como la que tuvo Alvarado no siempre basta con ofrecer disculpas.

"Yo le doy mucha importancia a la disciplina. No soy un policía, lo que siempre he querido es respetar la consciencia de los jugadores. Algunos pueden equivocarse, pero pedir perdón a veces no es suficiente", aseveró el exestratega de Chivas ante los medios de comunicación.

Veljko Paunovic afirmó que los futbolistas deben pensar muy bien cada acción que realicen, pues todo tiene consecuencias y las deben afrontar.

"Tienen que aprender de las consecuencias. Desde luego es importante que nuestras elecciones sean previamente muy bien analizadas y eso es algo que corresponde como técnico a una visión más amplia de lo que representa dirigir.

¿Cuántos partidos ganó Chivas con Paunovic como DT?

Veljko Paunovic fue anunciado a finales del 2022 como el sucesor de Ricardo Cadena en la dirección técnica de Chivas.

El serbio fue elegido por el español Fernando Hierro, quien poco antes había asumido la dirección deportiva del Rebaño tras la salida del exgoleador Ricardo Peláez.

Veljko Paunovic dirigió los 44 partidos que Chivas disputó a lo largo del 2023 tanto en Liga MX como en Leagues Cup. Los jaliscienses ganaron 21 de esos compromisos, a cambio de ocho igualadas y 15 descalabros.

La victoria más importante del Guadalajara con el serbio al mando fue en la semifinal de vuelta de Clausura 2023 contra el América. Los tapatíos se impusieron 3-1 en el Estadio Azteca para ganar 3-2 el global y avanzar a la final de la Liga MX, donde fueron vencidos por Tigres, el club al que ahora dirige el balcánico.

Xóchitl Gálvez pide que arresten al 'Piojo' Alvarado

Xóchitl Gálvez, excandidata a la presidencia de México, fue otra de las personalidades que condenó la conducta de Roberto Alvarado contra los representantes de los medios de comunicación en las instalaciones de las Chivas.

La también exsenadora sugirió que una sanción adecuada para el 'Piojo' sería un arresto por 72 horas, pues señaló que su hecho pudo ser más grave.

"No pasa de una falta cívica, tampoco es un delito que requiera dos años de prisión, pero al menos un arresto de 72 le vendría bien, como el torito", declaró Xóchitl Gálvez en charla con Récord.

