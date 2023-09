Christian Martinoli revela de dónde viene su 'odio' a Televisa; "nos están rompiendo la madre" (VIDEO)

Christian Martinoli es sin duda uno de los narradores histórico del futbol mexicano, su estilo ha cautivado a miles de aficionados y es un referente de la comunicación deportiva, además que es insignia de Azteca Deportes, además de un abierto competidor de Televisa Deportes.

Martinoli es el narrador estrella de Azteca y en el podcast Mother Soccer reveló un poco de cómo comenzó su estilo característico, el cual consiguió destacar y competir con los rivales de enfrente, a los que no escucha desde hace 18 años.

"Los narradores de Televisa no los escuchó desde 2005, cuando José Ramón Fernández me dijo tenemos que competir contra el "Perro" Bermúdez que nos está rompiendo la mad** todos los días y a mí ya me están presionando los eruditos del rating con este tema", comienza su relato el cronista.

El aficionado de los Diablos Rojo del Toluca le preguntó a Jose Ramón qué hacer para competir con el "Perro" Bermúdez y Televisa: "'Empieza a decir pend***, pero no le copies'. A partir de ahí para que yo no copiara algo inconscientemente que me gustara de otro narrador dejé de escuchar los partidos", confesó Martinoli.

El cronista de origen argentino asegura que ya no escucha partido con el audio de la transmisión: "Cuando estoy en mi casa, ya me acostumbre, puedo ver cualquier liga y no escucho, ya me acostumbré a ver los partidos sin audio. No te llenas de basura auditiva".

Christian Martinoli consolidó a Azteca Deportes como uno de los lugares más importantes para ver los partidos de futbol y compite en cada torneo por el rating con Televisa Deportes.

Christian Martinoli habla de su relación en Azteca Deportes

Christian Martinoli fue invitado al canal de las icónicas entrevistas de Yordi Rosado, donde el narrador confesó varias anécdotas de su vida y compartió algunas situaciones que se viven fuera de la pantalla, como es su relación con Luis García, pues aunque parezca que son inseparables, su relación se limita a lo laboral.

“Luis y yo no somos amigos, somos grandes socios, somos súper cuates del trabajo. No nos frecuentamos fuera del trabajo, porque convivimos tanto que hay momentos que no nos queremos ver y cuando nos vemos nos reímos mucho, nos divertimos, nos tiramos carrilla, pero en cuanto llegamos de un avión a la Ciudad de México: ‘cuídate’ y hasta que tenemos otro llamado”, confesó el nacido en Mar del Plata.

La dupla de Martinoli y García se ha convertido en una de las más emblemáticas de la televisión deportiva, brindando a los aficionados momentos de emoción y humor en cada transmisión. Su química frente a las cámaras ha sido elogiada a lo largo de los años, convirtiéndolos en una pareja querida por la audiencia.

La incertidumbre sobre el futuro de esta exitosa pareja televisiva ha generado especulaciones en las redes sociales, con los aficionados expresando su preocupación y tristeza ante la posibilidad de que este conflicto pueda llevar a una ruptura definitiva.

